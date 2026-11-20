Culiacán, Sin.- Sinaloa vive una noche de terror este viernes 20 de noviembre. Alrededor de las 20:00 horas, tiempo local (21:00 horas del centro de México) comenzó una balacera en Guasave, que ha dejado como saldo al menos una persona detenida y una más abatida.

Además, se reportó el incendio de vehículos y gasolineras, así como hechos violentos en los municipios de Angostura y Salvador Alvarado. Esta zona es uno de los bastiones de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’.

Debido a los narcobloqueos en Sinaloa y a los hechos de violencia, las autoridades piden a la población mantenerse en resguardo, evitar acercarse a la zona de los hechos y abstenerse de transitar por las vialidades.

Así empezaron los narcobloqueos y la balacera en Guasave

Los primeros reportes establecen que la balacera comenzó después de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue atacado a balazos en el municipio de Guasave, por lo que las fuerzas federales repelieron la agresión.

La balacera entre fuerzas federales y presuntos integrantes del crimen organizado se extendió a distintos sectores de Guasave, entre ellos la zona centro, el Malecón y la salida sur de Guasave.

También se reportaron incidentes en la carretera Internacional México 15, en dirección a Las Brisas, así como en la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, y en sectores del municipio de Angostura.

Entre los hechos reportados durante la noche también se encuentran vehículos incendiados, bloqueos carreteros y la suspensión del juego entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Las imágenes de la balacera en Guasave muestran el cuerpo de una persona fallecida, de entre 40 y 50 años, que quedó recostado junto a un automóvil color blanco al ser alcanzado por los disparos.

Los videos de la violencia en Sinaloa dan cuenta de que helicópteros de la Armada de México dispararon desde el aire a objetivos presuntamente delincuenciales que ubicaron gracias al fuerte despliegue también terrestre que llevaron a cabo.

“Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

SSP de Sinaloa pide a la población resguardarse

Ante los hechos de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus domicilios, evitar las zonas donde se desarrolla el operativo y no circular por las vialidades afectadas.

La dependencia informó que el Grupo Interinstitucional mantiene un despliegue de seguridad para recuperar el orden y aseguró que proporcionará información sobre los resultados de las acciones una vez que concluya el operativo.

Asimismo, recordó a la población que puede comunicarse al número de emergencias 911 y utilizar la línea de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la situación de seguridad en la región.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.