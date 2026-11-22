Siete familiares del 'Chapo Isidro' fueron identificados por EU como parte de la red del narcotráfico en México.

Fausto Isidro Meza López, ‘El Chapo Isidro’ detenido en Guasave, Sinaloa, es la cabeza más visible de una familia dedicada al narcotráfico en México por más de un cuarto de siglo.

Así lo señalan documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EU, que establecen que las actividades y negocios del ‘Chapo Isidro’ fueron sancionados desde 2013, cuando ya tenían más de 10 años en operaciones en Guasave, Sinaloa.

“La organización narcotraficante Meza Flores opera desde Guasave, Sinaloa, México, y desde el año 2000 se ha dedicado a la distribución de grandes cantidades de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína a Estados Unidos”, señaló la OFAC el 17 de enero de 2013.

Aquella sanción contra ‘El Chapo Isidro’, “varios miembros clave de su familia y tres empresas” fue la primera que Estados Unidos impuso contra uno de los líderes de los Beltrán Leyva. El documento destaca su participación en el tráfico de drogas desde México a EU y su violenta guerra contra el Cártel de Sinaloa.

“Meza Flores ha participado en una guerra territorial extremadamente violenta contra el Cártel de Sinaloa, que ha provocado que los asesinatos relacionados con el narcotráfico se cuadruplicaran en los últimos cuatro años, así como un aumento de los secuestros y los incendios provocados en Sinaloa”, agregaron las autoridades estadounidenses.

Fausto Isidro Meza, 'El Chapo Isidro', fue detenido por fuerzas federales en Guasave, Sinaloa. (Cuartoscuro)

¿Qué familiares del ‘Chapo Isidro’ están en el negocio del tráfico de drogas a EU?

Las sanciones de Estados Unidos contra familiares del ‘Chapo Isidro’ fueron para su esposa, Araceli Chan Inzunza; contra sus padres: Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca, y contra su hermana Flor Angely Meza Flores.

Tres de los tíos de Fausto Isidro Meza Flores también aparecen en la sanción de la OFAC. Se trata de Agustín Flores Apodaca, Salomé Flores Apodaca y Pánfilo Flores Apodaca.

“En julio de 2012, Agustín Flores Apodaca fue detenido en México por distribución de narcóticos y permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas”, indicaron las autoridades de EU en 2013.

Araceli Chan Inzunza, la esposa del ‘Chapo Isidro’ proviene de una familia también relacionada con el narcotráfico en México, puesto que los Inzunza prestaban sus propiedades a Joaquín ‘El Chapo’ y a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundadores del Cártel de Sinaloa, para que las usaran como refugios durante los operativos militares.

De hecho, una de las pistas que permitieron la detención del ‘Chapo Isidro’ fueron los mensajes de texto que Fausto Isidro Meza Flores intercambiaba con su madre, su esposa y su hermana, de acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times.

Las actividades delictivas del 'Chapo Isidro' datan del año 2000, de acuerdo con autoridades de EU. (Cuartoscuro)

¿Qué sabemos de los hijos del ‘Chapo Isidro’? Así fue la vez que los ‘cacharon’ en Nuevo León

Hasta antes de la sanción de la OFAC contra ‘El Chapo Isidro’, los hijos del narcotraficante de los Beltrán Leyva eran alumnos del Colegio Alfonsino, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Tras la designación de EU y luego de la difusión de las fotos de los familiares del ‘Chapo Isidro’, padres de otros alumnos del Colegio Alfonsino reconocieron a Araceli Chan Inzunza y a Angelina Flores Apodaca durante un partido de basquetbol infantil.

Al ser consultados, los vecinos y personas cercanas a la escuela señalaron que Fausto Isidro Meza Flores y su familia tenían varios años viviendo en San Pedro y en el 2013 habían cambiado de domicilio en tres o cuatro ocasiones, siempre dentro del municipio, según reportó el diario Reforma.

Las autoridades de Nuevo León negaron tener conocimiento de la presencia del presunto criminal en San Pedro y agregaron que no contaban con órdenes de aprehensión.

“No quiero decir que (Meza Flores) sea una persona limpia, pero revisamos nuestros archivos y no encontramos ninguna investigación”, justificó Adrián de la Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

Estos son los negocios del ‘Chapo Isidro’ según EU

La OFAC identificó a tres empresas relacionadas con ‘El Chapo Isidro’ y con los Beltrán Leyva, las cuales se dedicaban al transporte de granos, una constructora y una gasolinera.

Según las autoridades estadounidenses, Autotransportes Terrestres S.A. de C.V. y Constructora Jatziry de Guasave S.A. de C.V. eran dos de los negocios principales de la familia del ‘Chapo Isidro’.​

Al igual que las gasolineras del CJNG y los negocios como bares del Cártel de Sinaloa, ‘El Chapo Isidro’ le entró al negocio de la venta de combustibles a través de Auto Servicio Jatziry S.A. de C.V.

Las autoridades de EU señalaron en su momento que dos de las empresas del ‘Chapo Isidro’ fueron contratistas del gobierno municipal de Guasave de 2009 al 2011.