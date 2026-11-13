¿Quiénes son Los Mendoza y Los Huistas? Aliados del Cártel de Sinaloa y CJNG sancionados por EU

EU sancionó a grupos criminales de Guatemala que prestan su apoyo al CJNG y al Cártel de Sinaloa.

El Gobierno de Estados Unidos designó este viernes a las bandas criminales de Guatemala Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por los vínculos que acusó que mantienen con cárteles mexicanos.

El Departamento de Estado designó en concreto a Los Lorenzanas, a los que describe -en un comunicado- como “uno de los clanes traficantes de droga más poderosos de Guatemala”, como organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés) y también como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La designación SDGT bloquea los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.

“Los Lorenzanas son responsables de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares en Guatemala”, explica el texto.

Ambas designaciones quedaron recogidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

A su vez, el propio Departamento del Tesoro designó a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT, por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos.

¿Qué sabemos del vínculo del CJNG con grupos criminales de Guatemala?

La OFAC identificó que presuntamente existen vínculos de Los Huistas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En tanto, apuntó que Los Mendoza tienen nexos con el Cártel de Sinaloa.

Los Huistas ya figuraban en la lista de sancionados por narcotráfico, mientras que Los Mendoza fueron incorporados este viernes tanto bajo esa categoría como bajo la de terrorismo.

Según el reporte del Departamento del Tesoro, “las organizaciones de narcotráfico Los Mendoza y Los Huistas facilitan la recepción, el almacenamiento, la protección y el tráfico transfronterizo de estupefacientes con destino a Estados Unidos y otros mercados internacionales”, mediante la alianza que mantienen.

Gracias a ese vínculo, indicó, existen “sofisticadas redes de tráfico transfronterizo y consolidado el control sobre segmentos clave de la cadena de suministro de drogas ilícitas”.

En febrero de 2025, al inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el mandatario clasificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa, entre otros, como organizaciones terroristas.

Los Mendoza ayudan al Cártel de Sinaloa con pistas de aterrizaje clandestinas

La organización criminal de Los Mendoza fue fundada en los años 1980, siendo una de las más antiguas en Guatemala.

Se trata de una organización familiar que opera como intermediario del Cártel de Sinaloa, al facilitar operaciones en Guatemala y Honduras, según la acusación del Departamento del Tesoro.

La investigación estadounidense indica que Los Mendoza proporcionan el acceso a cruces fronterizos, a pistas de aterrizaje clandestinas, así como a almacenes y redes de protección local en áreas como San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Además de sus actividades de narcotráfico, EU señala a Los Mendoza por otras actividades ilícitas como participar en asesinatos por encargo, lavado de dinero, la expropiación de tierras, pero también sus negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias.

Los Huistas, aliados del CJNG y el Cártel de Sinaloa

La autoridad estadounidense indica que Los Huistas son una organización criminal poderosa en la región, al ser un eslabón clave en la cadena de suministro del narcotráfico desde Sudamérica.

Este grupo criminal de Guatemala presuntamente tiene nexos tanto con el Cártel de Sinaloa como el CJNG, a los que otorga protección para cargamentos del narcotráfico y apoyo logístico.

“Sus antiguas relaciones con empresarios locales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y políticos le han permitido dominar el mundo del crimen organizado en algunas zonas del noroeste de Guatemala”, indicó la autoridad.