Asesinatos a periodistas en México: CJNG entra a la lista de ‘Depredadores de la Libertad de Prensa’ de RSF

Mediante amenazas y secuestros a periodistas, el CJNG es considerado como un cártel depredador de la libertad de prensa.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entró a la lista de ‘Depredadores de la Libertad de Prensa’ de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), esto debido a su relación con los asesinatos de periodistas y la amenaza a la labor periodística.

Junto con mandatarios como Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin y Javier Milei, además de organizaciones que hostigan a reporteros, el cártel fundado por el fallecido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ está entre las organizaciones que más daño hacen a la prensa.

¿Cómo opera el CJNG contra los periodistas en México?

El señalamiento se sustenta luego de que ocho periodistas fueran agredidos, amenazados o despojados de su material de trabajo el 22 de febrero pasado, fecha en la que murió ‘El Mencho’ tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, lo que desató una ola de violencia del CJNG.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el CJNG opera mediante amenazas, secuestros de periodistas y violencia para intimidar a los trabajadores de la comunicación y controlar la información que circula en los medios.

Con ello, logran imponer su influencia en los medios, y los periodistas locales que investigan al crimen organizado normalmente se encuentran expuestos, lo que se suma a la problemática.

Una declaración del CJNG a medios en 2021 decía: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”; sin embargo, han realizado amenazas públicas a periodistas como Azucena Uresti y Carlos Jiménez, conocido como ‘C4′.

Además, el ‘arma letal’ del CJNG contra los periodistas es imponer la ley del silencio mediante tortura y una amenaza constante, por lo que la labor periodística se convierte en un instrumento de control de la información.

Reporteros Sin Fronteras indica que el CJNG ha colaborado, junto con otros actores, para que sumen 169 periodistas asesinados en México desde el 2006, de los cuales 98 por ciento eran periodistas locales.

34 periodistas asesinados en México, hasta donde se tiene registro, fueron víctimas de violencia antes de su muerte.

El crimen organizado, junto con esquemas de corrupción, son los principales autores de los asesinatos, y se tiene documentado que al menos 100 de los periodistas asesinados en los últimos 20 años cubrían temas de delincuencia y asuntos policiales, mientras que unos 78 también colaboran en temas de actualidad política.

Finalmente, se suma el dato de que hay 24 periodistas desaparecidos entre 2006 y 2026.