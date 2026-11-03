¿Por qué Bobby Pulido dejó la música por la política? ‘Dios me dio un don para cantar y ser un líder’

Después de décadas sobre los escenarios, Bobby Pulido se retiró de la música para perseguir un objetivo que tenía desde joven: dedicarse al servicio público. El cantante de música tejana explicó que su decisión de incursionar en la política responde a un deseo personal que había dejado en pausa cuando comenzó su trayectoria musical.

“Voy a cumplir más de tres décadas de trayectoria. Yo pensé mucho en esto y antes de dejar este planeta quiero hacer algo más, Dios me dio un don para cantar, pero también para ser un líder y ser la voz para mi gente”, expresó durante una entrevista con Jessie Cervantes en 2025.

El intérprete de ‘Desvelado’ reconoció que podría ganar o perder en las urnas y, dependiendo del resultado, decidir qué hará con su carrera artística.

“Te digo, no hay garantías, te postulas y puedes perder, más por cómo está la política en Estados Unidos. La polarización es muy grande, desde las zonas hasta los partidos. Esto no nos favorece, pero quiero intentarlo”, comentó Bobby Pulido sobre su incursión en la política.

Bobby Pulido contó que estudió Ciencias Políticas y su intención original no era convertirse en cantante, sino seguir un camino relacionado con la política.

Para el artista, la posibilidad de representar a su comunidad también significa construir un legado fuera de los escenarios: “Dejar un legado en la música es bonito, pero dejar uno por servir a la gente es todavía mejor. Mi plan en la vida era lanzarme en la política, fue mi deseo desde joven y la música me coqueteó”.

Bobby Pulido compitió en las elecciones intermedias de Estados Unidos por el estado de Texas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué cargo busca Bobby Pulido en la política de Estados Unidos?

Bobby Pulido, crítico de Donald Trump, se postuló como candidato del Partido Demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este 3 de noviembre de 2026 compite contra la republicana Monica De La Cruz, quien actualmente ocupa el escaño.

La contienda forma parte de las elecciones intermedias de Estados Unidos y se desarrolla en un distrito del sur de Texas que incluye comunidades del Valle del Río Grande y otras localidades rumbo a la zona costera.

Pulido reconoció que no tiene certeza sobre lo que hará después de la elección si no consigue el cargo. “Si deciden que soy esa persona, pues ahí seguiré y no veré para atrás. Si dicen no, no sé qué voy a hacer. Tal vez después regresaría a la música, o no”, dijo en la conversación con Jessie Cervantes.

Bobby Pulido contiende en las elecciones intermedias de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Bobby Pulido estuvo enamorado de Selena Quintanilla?

Además de su trayectoria en la música tejana, Bobby Pulido guarda un recuerdo especial de Selena Quintanilla, a quien conoció cuando ambos eran jóvenes. El cantante contó que sus familias coincidían en los escenarios de Texas.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Bobby reconoció que la intérprete de ‘Amor prohibido’ fue su amor platónico y recordó que incluso recibió un comentario de A.B. Quintanilla sobre un posible interés de su hermana.

“Yo la conocí desde que éramos jóvenes, es que mi papá es cantante, Selena y Los Dinos le abrían los eventos a mi papá, luego mi papá le abría los shows a ellos, me encantaba, era mi amor platónico, nos saludábamos bastante, años después A.B. me decía ‘a mi hermana le gustabas’, pero nunca se dio nada”.

El cantante también aclaró que su éxito ‘Desvelado’ no fue escrito para Selena ni compuesto por él, como llegó a circular en algunas versiones. La canción fue escrita por Jorge Avena.

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido, cuyo nombre completo es José Roberto Pulido Jr., nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas. Es cantante y compositor de música tejana, además de ser hijo del reconocido intérprete Roberto Pulido.

Su carrera musical comenzó a tomar forma a mediados de la década de 1990. En 1995 lanzó su álbum debut, ‘Desvelado’, cuyo tema homónimo se convirtió en uno de sus mayores éxitos y lo posicionó entre las figuras de la música tejana. A lo largo de su trayectoria publicó discos como ‘Enséñame’, ‘Llegaste a Mi Vida’ y ‘El Cazador’.

En 2022 recibió el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Tejana por ‘Para que baile mi pueblo’. Después de anunciar su gira de despedida, ‘Por la puerta grande’, comenzó a concentrarse en su aspiración política.