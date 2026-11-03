Conductores de ‘Ventaneando’ niegan vínculos con Inés Gómez Mont: ‘Nosotros no robamos’

Los conductores de Ventaneando se deslindaron de la exconductora del espacio, Inés Gómez Mont, quien fue detenida en Estados Unidos por su situación migratoria y tiene tres órdenes de aprehensión en México.

El equipo, que tuvo la ausencia de Pati Chapoy en la emisión de este martes, aseguró que no ha tenido contacto con la presentadora desde hace aproximadamente cinco años, aunque la titular del programa dijo el año pasado que Gómez Mont se ‘reportó’ tras la muerte de Daniel Bisogno.

¿Qué dijeron en ‘Ventaneando’ sobre Inés Gómez Mont?

Ante las críticas en redes sociales por no tratar el tema en los últimos días, el conductor Pedro Sola abrió la conversación: “Inés trabajó aquí unos cuantos años hace muchísimo y en todas las publicaciones ponen ‘Inés Gómez Mont, la conductora de Ventaneando’”, se quejó.

Jimena Pérez recordó que ingresó a la televisora en 2008, en los últimos momentos de Inés con Ventaneando. “La que nos tocó fue la Inés casada en ese momento con Javier Díaz, que estaba embarazada de su hija la mayor. Entonces, cuando yo entré hace casi 18 años, ella ya no estaba”, expresó. ‘La Choco’ también hizo hincapié en que Gómez Mont trabajó para otras cadenas televisivas.

Gómez Mont fue conductora de 'Ventaneando' por algunos años (Foto: Cuartoscuro).

Mónica Castañeda se quejó: “Para eso sí tenemos memoria, para saber dónde trabajó, pero, durante el tiempo que estuvo prófuga, nadie supo dónde estaba. Porque la señora cometió delitos, tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana”.

Rosario Murrieta aseguró que no había intención de encubrir a Gómez Mont en el espacio de Ventaneando: “Nosotros no somos la autoridad, hay una investigación en curso y será la autoridad quien tenga que definir cuál es la situación de ella. Hay tres órdenes de aprehensión vigentes aquí en México, (...) Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos a nadie”, condenó.

Linet Puente deslindó a quienes trabajan en el programa al asegurar que “son decisiones que ella tomó en su vida” y expresó su pesar por la situación familiar. “Lamentamos mucho por lo que está pasando a su familia, por los niños. Eso es indudable y obviamente estamos con su familia y ya, nada más”, puntualizó.

Los presentadores de Ventaneando recordaron que la última vez que tuvieron contacto con ella fue hace aproximadamente cinco años, cuando festejaron el 25 aniversario del programa. Sin embargo, puntualizaron que eso ocurrió supuestamente antes de que se conocieran las investigaciones contra ella.

Las condolencias que Inés Gómez Mont mandó a Bisogno y sus últimas apariciones públicas

La última aparición de Inés Gómez Mont como conductora de televisión fue en 2019, cuando encabezó el reality show Familias Frente al Fuego, una producción de Televisa y Endemol que buscaba encontrar a la mejor familia cocinera de México. El programa tuvo ocho familias participantes y un jurado integrado por Belén Alonso, Antonio de Livier y Carlos Gaytán. Su transmisión concluyó el 18 de agosto de 2019, con la familia Nahum como ganadora.

Antes de esa producción, Gómez Mont participó en programas como Ventaneando, Los 25+ y ¡Cuéntamelo Ya!. También colaboró en segmentos deportivos de TV Azteca.

En febrero de 2025, su nombre volvió a mencionarse durante el homenaje televisivo a Daniel Bisogno, luego de que Pati Chapoy revelara que la conductora había enviado sus condolencias por la muerte de su antiguo compañero.

Gómez Mont dejó de aparecer públicamente en 2021, cuando se intensificaron los señalamientos judiciales en su contra y contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.