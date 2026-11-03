Senado avala la ‘Ley Antimemes’: así busca regular contenidos en internet

‘Ley Antimemes’ se aprobó en el Senado: estas son las sanciones que contempla. (Cuartoscuro)

El Senado aprobó las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocidas como ‘Ley Antimemes’, que establecen nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet respecto al retiro de contenidos que utilicen obras protegidas sin autorización. La reforma contempla multas de hasta 4.6 millones de pesos para quienes incumplan con estas disposiciones.

El dictamen fue avalado con 72 votos a favor de legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 37 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra.

La modificación establece que los proveedores de servicios de internet deberán retirar de las plataformas digitales materiales que utilicen, sin autorización de sus titulares, voz, imágenes, música, obras literarias o artísticas, películas y cualquier otro tipo de contenido audiovisual. Las disposiciones también contemplan materiales generados o modificados mediante Inteligencia Artificial (IA), como memes y parodias que incorporen obras protegidas por derechos de autor.

¿Qué establece la ‘Ley Antimemes’?

La reforma al artículo 114 Nonies de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que los proveedores de servicios de internet podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en el artículo 114 Octies.

Esto aplicaría cuando los proveedores contribuyan, induzcan o provoquen una conducta infractora y tengan conocimiento de ella, o cuando tengan la capacidad de controlar las acciones del usuario y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado con la actividad que viola los derechos de autor.

Además, la modificación a la fracción I del artículo 114 Octies obliga a los proveedores a contar con políticas para suspender o terminar las cuentas de usuarios reincidentes, con el propósito de evitar conductas reiteradas que ocasionen daños a los titulares de derechos de autor.

Las empresas que incumplan con las disposiciones podrían recibir multas de hasta 4.6 millones de pesos.

Oposición advierte riesgos para la libertad de expresión

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron los alcances de la reforma y advirtieron que las nuevas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a internet de personas que no estén involucradas en las infracciones.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, defendió el humor y la sátira como parte de la expresión de los mexicanos y sostuvo que la legislación no debe impedir que las personas se rían de las situaciones que ocurren en el país.

“A los mexicanos nos gusta reírnos, incluso hasta de nuestras desgracias, y eso no nos lo van a prohibir”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó que, bajo el argumento de actualizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y proteger los derechos de autor, se puedan vulnerar otras garantías.

“Las medidas de retiro de contenido podrían implementarse de manera abusiva de tal suerte que terminen sirviendo para la competencia desleal o incluso para coartar la libertad de expresión”, afirmó.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la posibilidad de que las medidas contra usuarios reincidentes terminen afectando a otras personas que comparten una misma conexión de internet.

El senador priista Gabriel Elizondo advirtió que una sanción podría dejar sin servicio a familias completas, aunque solamente uno de sus integrantes hubiera cometido una infracción.

“Hay familias que comparten una sola conexión de internet, los hijos la necesitan para estudiar, los padres para trabajar y muchas personas para sacar adelante sus negocios. ¿Se imaginan que por una sola infracción de una sola persona, toda una familia quede sin internet? No podemos terminar afectando a personas que no estén involucradas”, expresó.

En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, fue cuestionado sobre cómo los proveedores de internet podrían retirar contenidos de plataformas digitales, cuando el acceso para modificar o eliminar las publicaciones corresponde a sus creadores y a las propias plataformas.

La aprobación de la reforma ocurre después de que Morena y sus aliados consiguieron avanzar con el dictamen en la Cámara de Diputados. Con el aval del Senado, el proyecto fue turnado al Poder Ejecutivo.