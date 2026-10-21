¿Se acabó el chiste? ‘Ley antimemes’ avanza en Diputados entre críticas por libertad de expresión

La ley anti memes fue aprobada en la Comisión de Justicia con votos de Morena y sus aliados Verde y PT (Foto: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO)

Con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 10 en contra del PAN, PRI y MC, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta del Senado de la República con las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, denominada por los partidos de como la “ley antimemes”.

El dictamen expone que la iniciativa de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea como propósito “fortalecer las penas contra la piratería y el uso indebido de logotipos de instituciones de gobierno para cometer fraudes”.

Por ello, se ordena sancionar el uso indebido de la identidad gráfica oficial con fines de engaño y fraude, con penas de uno a cinco años de cárcel, y multas que van de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA) vigentes.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno de los 500 diputados, con el anuncio de la mayoría de Morena y sus aliados de que se votará y aprobará este miércoles.

Como reclamaron los senadores, los diputados de oposición insistieron en que esta reforma atenta contra la libertad de expresión.

La diputada Paulina Rubio, del PAN, reprochó que “sería tan fácil como poner que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, criticó.

“No nos vengan a decir que no van a usar esto en contra del periodismo y en contra de la libertad de expresión, porque no es que no lo vayan a utilizar, es que ya lo están usando”, subrayó. Por el PRI, el diputado Arturo Yáñez advirtió a Morena y sus aliados “revisen lo que están haciendo y si no quieren ser el meme, dejen de ser el material”.

En respuesta, la diputada de Morena Estela Piceno admitió que la reforma es una de las más polémicas que se ha discutido en la actual Legislatura, pero que ha prevalecido “mucha desinformación volando en el aire”.

Sostuvo que “es falso que estas reformas atenten contra la libertad de expresión y vaya a perseguir memes y parodias políticas”, y aseguró que “lo que pretende esta reforma es actualizar la legislación, que se encuentre correspondencia entre la realidad social y lo que dice la ley”.

Argumentó que “los delincuentes de la piratería aprovechaban este vacío legal para dañar al creador, pero no podían ser procesados porque no se lograba probar su intención, su ánimo específico del lucro”, precisó.