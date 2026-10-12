Morena acusa a Carolina Viggiano por presunto enriquecimiento ilícito; acudirá también al SAT

Morena presentó una denuncia contra Carolina Viggiano ante la FGR y anunció que acudirá al SAT por presuntas irregularidades fiscales. (Cuartoscuro).

Diputados federales y senadores de Morena por Hidalgo presentaron este lunes una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora Carolina Viggiano, por presunto enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y simulación fiscal.

La denuncia fue presentada por seis diputados federales y dos senadores de Morena, acompañados por la dirigencia estatal del partido, encabezada por Marco Antonio Rico Mercado.

Tras acudir a la autoridad federal, los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron que los señalamientos están relacionados con un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La diputada federal Alma de la Vega explicó que solicitaron investigar la posible utilización de las empresas Bolsa Inmuebles y Corporativo Aguiki para ocultar la titularidad de la propiedad, así como el origen de los recursos empleados para adquirirla y mantenerla.

De acuerdo con los legisladores, la denuncia deriva de una investigación periodística publicada por El Universal, en la que se señalan presuntas irregularidades fiscales y vínculos entre distintas sociedades mercantiles.

Durante la atención a medios, los promoventes precisaron que la denuncia está dirigida contra Viggiano Austria y quienes resulten responsables. Aclararon que sus familiares no fueron señalados directamente como denunciados.

Los legisladores también informaron que, después de acudir a la FGR, se trasladarían al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar una queja relacionada con las posibles operaciones fiscales simuladas.

Cuestionados sobre las pruebas que sustentan los señalamientos, reconocieron que estos parten de la investigación periodística y señalaron que corresponderá a las autoridades federales determinar si existen elementos para acreditar algún delito.

Finalmente, rechazaron que la acción legal tenga fines electorales y aseguraron que su objetivo es esclarecer las operaciones relacionadas con el inmueble.