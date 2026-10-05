FGR incinera marihuana, cocaína y metanfetamina aseguradas en Veracruz

La FGR realizó la destrucción de objetos asegurados e incineró marihuana, cocaína y metanfetamina en sus instalaciones de Veracruz. (FGR).

Como parte del cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos y Objetos del Delito, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de diversos objetos asegurados y la incineración de narcóticos en sus instalaciones federales en Veracruz.

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía, fueron destruidas cuatro toneladas 819 kilos 836 gramos de discos en formatos DVD y CD, además de 14 máquinas tragamonedas y 124 objetos del delito.

¿Qué objetos destruyó la FGR en Veracruz?

Entre los objetos destruidos se encontraban chalecos, mochilas, tenis, teléfonos celulares, documentación, tubos y mangueras, entre otros artículos.

Durante la diligencia también fueron incinerados 10 kilos 464 gramos 400 miligramos de marihuana, 145 gramos 900 miligramos de clorhidrato de metanfetamina y 22 gramos 100 miligramos de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, se destruyeron 95 gramos 200 miligramos de sustancia negativa, 145 unidades de clonazepam y 18 unidades de sustancia negativa.

La diligencia se realizó en las instalaciones de la Fiscalía Federal en Veracruz, que fueron acondicionadas para llevar a cabo el procedimiento.

En el acto participó un agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien realizó el conteo y pesaje de las sustancias, bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución.

La FGR indicó que esta supervisión tuvo como finalidad garantizar la transparencia del procedimiento y el pesaje exacto de las sustancias.

También estuvieron presentes elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como peritos en química forense, fotografía y video de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).