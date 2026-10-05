Sefiplan aclara cifras y descarta subejercicio en el gasto de Veracruz

Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Veracruz aclaró que, de acuerdo con la normativa vigente, el ejercicio del gasto público debe analizarse a partir de sus distintos momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Lo anterior, en respuesta a señalamientos públicos sobre un supuesto subejercicio del gasto del Gobierno de Veracruz correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuya determinación, según precisó la dependencia, requiere considerar la totalidad de las etapas que integran el proceso presupuestario y no únicamente los recursos pagados al cierre del año.

Bajo este esquema, un recurso que no aparece como pagado al 31 de diciembre no puede considerarse automáticamente como un recurso no ejercido, ya que previamente debe determinarse si se encontraba comprometido, devengado o ejercido, además de establecer su fuente de financiamiento, destino y situación contractual.

A partir de esta metodología, la Sefiplan aclaró las cifras difundidas respecto de un supuesto subejercicio del Gobierno de Veracruz durante 2025 y señaló que para establecer una conclusión debe realizarse un análisis integral de la información contenida en la Cuenta Pública Consolidada, con apego a las disposiciones legales aplicables.

En el caso del sector salud, la dependencia informó que el ejercicio de los recursos alcanzó 99.9 por ciento, con una diferencia de 62 mil 703 pesos, cantidad que, precisó, no corresponde a un supuesto subejercicio de 3 mil 512 millones de pesos, como se habría interpretado a partir de cifras aisladas.

La dependencia explicó que la información presupuestaria integra recursos provenientes de distintas fuentes de financiamiento y que, por ello, las cifras deben revisarse en el conjunto de las etapas que conforman el proceso del gasto público.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, durante 2025 se contó con 4 mil 652.7 millones de pesos para inversión, de los cuales 4 mil 317.2 millones estaban comprometidos, equivalentes a 92.8 por ciento, mientras que 335.5 millones de pesos, 7.2 por ciento, permanecían sin contratar al cierre del ejercicio.

La diferencia entre un recurso pagado y uno comprometido forma parte de los elementos que deben ser considerados para determinar el grado de avance del ejercicio presupuestal, particularmente cuando existen obligaciones formalmente adquiridas que deben cubrirse conforme a los plazos establecidos en la legislación.

Además, tratándose de determinados recursos federales etiquetados, la normativa contempla mecanismos y plazos para que aquellos que se encontraban comprometidos al cierre del ejercicio puedan ser pagados posteriormente, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación aplicable.

Por ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado que sostiene que las cifras relacionadas con el gasto público estatal deben analizarse de manera integral y no a partir de una sola categoría presupuestaria, debido a que cada etapa representa un momento distinto dentro del proceso de ejecución de los recursos públicos.

Con base en este marco normativo, la dependencia señala que no es técnicamente procedente determinar la existencia de un subejercicio del Gobierno de Veracruz únicamente a partir de los recursos que no habían sido pagados al cierre de 2025, por lo que cualquier conclusión debe considerar los seis momentos contables del gasto, las fuentes de financiamiento, los compromisos adquiridos y los plazos previstos por la legislación.