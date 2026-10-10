‘No todos los que ganan sirven al movimiento’: Durazo lanza crítica durante Consejo Nacional de Morena

El también gobernador de Sonora advirtió que algunos perfiles pueden obtener resultados favorables en las encuestas mediante incentivos que calificó como perversos. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, lanzó este sábado una advertencia sobre los criterios para elegir a quienes encabezan las coordinaciones estatales de Morena: ganar una encuesta no necesariamente significa representar los principios del movimiento.

Durante su participación en el Consejo Nacional del partido, el mandatario estatal cuestionó las prácticas de quienes buscan aumentar artificialmente su popularidad mediante pagos a medios de comunicación.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”, afirmó Durazo.

El también gobernador de Sonora advirtió que algunos perfiles pueden obtener resultados favorables en las encuestas mediante incentivos que calificó como perversos, en lugar de construir respaldo desde las bases del movimiento.

“Ganar así no sirve al movimiento”, sostuvo, en referencia a quienes, según dijo, pagan a medios para “incrementar ficticiamente su potencial electoral”.

Durazo llamó a los integrantes de Morena a mirar más allá de la coyuntura política y mantener los principios que dieron origen al partido, entre ellos la búsqueda de un país más justo, democrático, igualitario y soberano.

Durazo pide evaluar a los aspirantes de Morena más allá de las encuestas

Durante su intervención, Durazo planteó la necesidad de fortalecer la valoración política de quienes buscan convertirse en coordinadores o coordinadoras de Morena para participar en las elecciones del 2027.

El político sostuvo que Morena no surgió para administrar cuotas de poder, sino como expresión de una energía social acumulada durante generaciones.

“Hay que recordar siempre que no nacimos para administrar cuotas de poder”, expresó.

¿Qué dijo Durazo sobre la alianza de Morena con el Partido Verde y el PT?

En el mismo Consejo Nacional, Durazo también llamó a cuidar la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El gobernador pidió no asumir que una eventual salida de alguno de los aliados significaría necesariamente una derrota para el bloque político.

“Sería un error partir en nuestros acuerdos de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder. Tenemos que partir de lo que juntos podemos ganar”, afirmó.

Durazo llamó a privilegiar el diálogo y dejar de lado las palabras o acciones que puedan debilitar los vínculos entre los partidos.

“No demos gusto a quienes llevan años frotándose las manos y redactando el acta de defunción de nuestra alianza”, señaló.

Agregó que, mientras los adversarios esperan una división, Morena y sus aliados deben trabajar para fortalecer sus relaciones internas y externas. “Hablando se entiende la gente”, concluyó.