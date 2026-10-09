Aquí sí van juntos: Morena y PVEM concretan alianza estratégica en Querétaro rumbo al 2027

Las dirigencias de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concretaron formalmente el acuerdo de alianza entre ambas fuerzas políticas con miras al proceso electoral de 2027 en Querétaro.

Santiago Nieto y Ricardo Astudillo impulsarán el segundo piso de la Cuarta Transformación en unidad mediante coalición o candidatura común.

La reunión institucional se realizó este viernes 9 de octubre y estuvo encabezado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Santiago Nieto Castillo, Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Querétaro y la participación de la dirigencia nacional y local del PVEM, representada por Karen Quiroga, Arturo Escobar y Ricardo Astudillo.

Durante la sesión, desarrollada en un clima de cercanía y colaboración, se estableció que ambas fuerzas políticas competirán unidas en la entidad bajo las figuras jurídicas de coalición o candidatura común, según lo determinen oportunamente las dirigencias partidistas.

Al respecto, Santiago Nieto enfatizó que la suma de esfuerzos responde a la prioridad de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Querétaro y brindar un respaldo sólido al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Morena y PVEM alistan agenda conjunta en Querétaro

Asimismo, Nieto subrayó la relevancia estratégica de consolidar la unidad con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), recordando que la falta de alianzas en la contienda de 2024 derivó en la pérdida de los comicios que pudieron haberse ganado en bloque.

Conforme a los resultados del proceso inmediato anterior en 2024, el PVEM aportó un 5 por ciento de la votación en la elección para el Senado y un 6.3 por ciento en las diputaciones federales en el estado, votos determinantes que se sumarán a la fuerza electoral de Morena.

Como primer acuerdo operativo, Santiago Nieto y Ricardo Astudillo acordaron desplegar una agenda de trabajo conjunta a partir de la próxima semana, la cual iniciará con encuentros con el sector empresarial de Querétaro.

Con este paso, las dirigencias sellaron un compromiso de unidad para afianzar la transformación política en la entidad queretana.

“Vamos en unidad para seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación en Querétaro”, publicó Santiago Nieto en su cuenta de Facebook tras concluir la reunión con los liderazgos del Partido Verde Ecologista de México.

Querétaro es uno de los 17 estados del país que renovará la gubernatura en 2027.