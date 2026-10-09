(VIDEO) Agua contaminada en Guadalajara: Estudiantes del ITESO encaran a Pablo Lemus y le exigen solución

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue confrontado por estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), quienes le exigieron respuestas por la mala calidad del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El encuentro ocurrió el jueves 8 de octubre, cuando el mandatario acudió a la universidad jesuita para participar en una entrevista con el periodista Salvador Camarena para Radio ITESO. Al terminar, un grupo de jóvenes se acercó para reclamarle por la crisis del agua; posteriormente, otro grupo de alumnos se sumó a los cuestionamientos y el intercambio terminó entre gritos y abucheos.

“¿Por qué tienes a la gente de Guadalajara tragando agua con mierda, bañándose con mierda? ¿Cuál es la solución? Dínoslo”, cuestionó uno de los estudiantes, de acuerdo con NTR Guadalajara.

Los jóvenes también preguntaron al gobernador si su administración pretendía privatizar el servicio de agua potable y le reprocharon las respuestas que ha dado ante la emergencia. Asimismo, exigieron garantías para las manifestaciones convocadas por habitantes y expresaron su inconformidad por el uso de policías antimotines durante protestas relacionadas con el suministro de agua.

“Es nuestra obligación dar la cara”: Lemus promete diálogo con funcionarios

Ante los reclamos, Lemus ofreció regresar al ITESO acompañado por el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y otros funcionarios para explicar públicamente las medidas que se están tomando y responder las preguntas de la comunidad estudiantil.

“Me pongo de acuerdo para la próxima semana, aquí en el ITESO, y me traigo a mi director del SIAPA, me traigo a todos los funcionarios y hacemos una exposición pública”, respondió el gobernador.

Después del encuentro, el gobernador publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que escuchó los reclamos.

“Les dije que entiendo su molestia y que estamos trabajando para resolver el problema de fondo. También quedamos en abrir una mesa de diálogo con los funcionarios involucrados en el tema”, escribió.

Sin embargo, Lemus señaló que el diálogo terminó cuando llegó otro grupo de jóvenes que comenzó a gritar. En el mismo mensaje, defendió el derecho de los estudiantes a cuestionar a sus autoridades.

“Le tengo mucho cariño al ITESO y respeto profundamente el derecho que tienen los jóvenes a cuestionar a sus autoridades. Sé que es nuestra obligación dar la cara, explicar y dialogar tantas veces como sea necesario”, publicó.

La confrontación ocurre en medio de una crisis de agua potable en Guadalajara y municipios aledaños, donde habitantes han denunciado que el líquido llega turbio, con coloración negra o amarillenta y olor a drenaje. Como medida inmediata, el gobierno estatal anunció que dejaría de utilizar el sistema antiguo de Chapala que conduce agua hasta la presa Las Pintas, decisión que reducirá el suministro disponible para la ciudad.

De acuerdo con el anuncio de Lemus, suspender el uso de esa fuente permitirá mejorar la calidad del agua que llega a la planta potabilizadora número uno, en Miravalle. No obstante, la medida también implicará una reducción de aproximadamente 30 por ciento en el volumen de agua disponible, por lo que el gobierno prevé implementar un esquema de rotación del servicio, con posibles cortes de hasta dos o tres días por semana.

¿Qué es el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara que promete mejorar la calidad del agua?

Como parte de las soluciones a mediano y largo plazo, el gobernador Pablo Lemus informó que envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para construir un nuevo acueducto que sustituya al sistema actual de conducción de agua desde el lago de Chapala hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según explicó en un video, el proyecto busca mejorar la calidad del líquido que llega a los hogares sin extraer más agua del lago. La propuesta forma parte de un paquete de obras hidráulicas que, de acuerdo con el mandatario, representará una inversión estatal de 18 mil millones de pesos, sujeta a la aprobación de las y los diputados locales.

El proyecto plantea utilizar un esquema financiero denominado CMRO, siglas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación. Lemus aseguró que este mecanismo no implicará contratar deuda, privatizar el servicio ni otorgar una concesión, y sostuvo que el Estado conservará el control del servicio de agua potable.

También afirmó que no habrá incrementos en las tarifas como consecuencia de la obra, pues los pagos por su construcción y operación correrán a cargo del Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua.

El acueducto sustituiría la infraestructura que actualmente transporta agua desde Chapala y complementaría otras acciones para mejorar el abastecimiento de la ciudad. De acuerdo con el gobernador, el sistema del lago aporta alrededor de 65 por ciento del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las obras pendientes para aprovechar la presa El Zapotillo

Además del nuevo acueducto, Lemus pidió al Gobierno federal y a la Cámara de Diputados aprobar recursos por 8 mil 500 millones de pesos para completar las obras necesarias para aprovechar la presa El Zapotillo, que, según sus cifras, opera actualmente a 45 por ciento de su capacidad.

Entre los trabajos pendientes mencionó la electrificación necesaria para bombear el agua, la construcción de un segundo acueducto desde la presa Calderón, la edificación de la planta potabilizadora número 3 en San Gaspar y la ampliación y modernización de esta instalación.

El mandatario sostuvo que, si se concretan estas obras, Guadalajara podría disponer de 2.5 metros cúbicos adicionales de agua por segundo. Mientras tanto, pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanzar en el saneamiento de la cuenca del río Lerma-Santiago, que alimenta al lago de Chapala, mediante plantas de tratamiento y la clausura de descargas irregulares.