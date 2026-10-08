Guadalajara ‘cierra la llave’ del agua sucia: Autoridades esperan que mejore la calidad en 72 horas

El agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara podría comenzar a mejorar en las próximas 72 horas, luego de que autoridades cerraron las compuertas de la presa de Las Pintas para detener la extracción del líquido afectado por contaminación.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que la decisión fue tomada con base en una recomendación técnica y con el respaldo de los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara. El objetivo es reducir la presencia de agua de mala calidad en la red de distribución.

De acuerdo con el mandatario, los especialistas estiman que los primeros cambios podrán observarse dentro de tres días. Este miércoles, Lemus acudió a instalaciones cercanas a Las Pintas para revisar los resultados iniciales de la medida.

El cierre tendrá un efecto sobre el suministro, pues se calcula una reducción de alrededor de 30 por ciento en el volumen disponible. Ante esta situación, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dará a conocer el lunes el esquema de tandeos de agua en Guadalajara.

La programación contempla periodos de reducción de presión o suspensión del servicio de entre dos y tres días como máximo por colonia, de acuerdo con el gobernador. La intención es distribuir el líquido disponible de manera rotativa mientras se modifica la fuente de abastecimiento.

¿Qué pasa con el agua en Guadalajara?

Los problemas con la calidad del agua potable en Guadalajara se han reportado desde marzo en distintos puntos de la zona metropolitana, principalmente por cambios en el color, sedimentos y olores intensos. En julio, autoridades estatales reconocieron reportes provenientes de unas 200 colonias.

El problema está relacionado con distintos puntos del sistema de abastecimiento. Especialistas consultados previamente por El Financiero señalaron la presencia de descargas de aguas residuales en canales, además de limitaciones en plantas potabilizadoras y el deterioro de infraestructura hidráulica.

Las lluvias registradas recientemente también influyeron en la situación, de acuerdo con Lemus, debido a que provocaron la saturación de sistemas de almacenamiento de aguas residuales y descargas hacia la presa de Las Pintas.

¿Qué enfermedades ha provocado el agua contaminada en Guadalajara?

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han establecido que el problema del agua haya provocado un aumento de enfermedades entre la población. En julio, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que la vigilancia epidemiológica no mostraba un repunte de padecimientos gastrointestinales ni de conjuntivitis asociado con el agua.

El consumo de agua contaminada, dependiendo del tipo de microorganismos o sustancias presentes, puede representar riesgos como diarrea, vómito, dolor abdominal, deshidratación y enfermedades como hepatitis A, giardiasis, disentería o infecciones por E. coli.

Ante los reportes de agua con color u olor anormal, las autoridades de Jalisco han recomendado utilizar agua purificada para beber, cocinar y lavarse los dientes.