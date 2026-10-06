‘El cielo se está nublando’ en Jalisco: Así estará el clima en Guadalajara este miércoles 7 de octubre

Así estará el clima para Jalisco el 7 de octubre.

Este miércoles 7 de octubre, el clima en Jalisco se mantendrá con cielo nublado y temperaturas agradables en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se anticipa una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 28.7°C para la región. Las condiciones atmosféricas generales, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indican un día templado sin alertas de clima extremo para las principales ciudades.

Vista aérea de Guadalajara bajo un cielo con nubes. Fuente: Cuartoscuro

¿Qué temperaturas esperan Guadalajara y Zapopan mañana?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 13.7°C y 28.7°C, con áreas como el centro viendo grados de 15°C a 28°C. Similarmente, Zapopan tendrá una mínima de 13.7°C y una máxima de 28.7°C, con sus municipios principales en rangos de 14°C a 29°C. Ambas urbes esperan viento ligero de 4 km/h y una humedad del 33%.

San Pedro Tlaquepaque reportará una mínima de 13.7°C y una máxima de 28.7°C, con zonas principales entre 14°C y 29°C. Por su parte, Tonalá experimentará temperaturas de 13.7°C a 28.7°C, y sus municipios registrarán grados que van de 14°C a 30°C. Todas las ciudades de la Zona Metropolitana compartirán un cielo nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué condiciones climáticas tendrá Jalisco este miércoles?

Para el miércoles 7 de octubre, la condición predominante en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara será de cielo nublado. El viento se mantendrá ligero, con una velocidad de 4 km/h. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta lluvias intensas en otras regiones del país, Jalisco no espera precipitaciones significativas este día.

El frente frío número uno y sistemas de baja presión afectarán el noreste y sureste del país, pero su influencia en Jalisco se limitará a la nubosidad. Esto significa que los habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá disfrutarán de un día sin las fuertes lluvias que se esperan en otras entidades.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

miércoles 7 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

jueves 8 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

viernes 9 de octubre: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara indica condiciones estables. Las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con mínimas alrededor de los 13°C a 14°C y máximas de 28°C a 29°C. El cielo seguirá predominantemente nublado, con vientos ligeros, lo que asegura un ambiente cómodo.

¿Cómo prepararse para el clima en Jalisco esta semana?

Aunque no hay alertas de calor extremo, se aconseja a la población mantenerse hidratada, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es recomendable usar ropa ligera y de colores claros. Para las mañanas frescas, una prenda ligera ayudará a sentirse cómodo. Estas precauciones son clave para disfrutar el día.

Se sugiere evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la temperatura alcanza su punto más alto. También, es importante protegerse con bloqueador solar. Si se planean actividades fuera de casa, revisar el pronóstico de la tarde será útil.

Fuente: CONAGUA.

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