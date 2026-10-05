Cielo nublado en Jalisco: Máxima de 28°C para el martes 6 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Guadalajara experimentará un martes 6 de octubre con cielo nublado. Se esperan temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 28°C en varias localidades, gracias a la influencia de una baja presión y humedad del Pacífico.

¿Qué temperaturas esperan Guadalajara y sus municipios mañana?

En Guadalajara, la temperatura mínima esperada es de 13.7°C y la máxima alcanzará los 26.7°C. Durante el día, el cielo permanecerá nublado, con un viento suave de 3 km/h, lo que generará un ambiente fresco y agradable en la capital jalisciense.

Para Zapopan, se anticipa una mínima de 13.3°C y una máxima de 26.7°C. En Tlaquepaque y Tonalá, las temperaturas estarán entre los 14.0°C y los 26.7°C, mostrando condiciones climáticas muy similares en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Hay probabilidad de lluvias en Jalisco este martes?

Aunque el cielo estará nublado, la probabilidad de lluvia es baja para la Zona Metropolitana de Guadalajara este martes. La humedad se mantendrá en un 60%, lo que contribuirá a la sensación de frescura sin esperarse aguaceros significativos.

El viento en toda la región será ligero, con velocidades de apenas 3 km/h. Esto significa que las condiciones atmosféricas serán estables, sin ráfagas fuertes que puedan afectar las actividades diarias o la calidad del aire en la zona.

¿Cómo será el clima en Jalisco durante la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Martes 6 de octubre : Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Miércoles 7 de octubre : Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Jueves 8 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 28°C hasta el miércoles, con un ligero descenso a 24°C para el jueves. Las mínimas serán estables, entre 13°C y 14°C.

¿Qué precauciones tomar ante el clima de Jalisco?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente si realiza actividades al aire libre, aunque las temperaturas no sean extremas. Usar ropa ligera y de colores claros siempre ayuda a sentirse más cómodo durante el día.

Preparar un paraguas o impermeable ligero podría ser útil, aunque no se esperan lluvias fuertes. Protegerse del sol con gorra o sombrero, incluso en días nublados, es una buena práctica para cuidar la piel.

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