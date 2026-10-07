Pablo Lemus admite crisis de agua; vecinos de Guadalajara denuncian que en sus llaves sale líquido negro

“El agua tiene un olor penetrante a drenaje, no nos podemos bañar, no nos podemos lavar las manos, no sabemos si en realidad nos estamos limpiando las manos”, denunció un ciudadano de Jalisco.

Jesús Lemus, gobernador de Jalisco, admitió en un video la crisis de agua potable que subre la zona metropolitana de Guadalajara, ya que desde hace algunos meses los ciudadanos reportan que el líquido está sucio y con mal olor.

En la red social X, Lemus explicó que se revisaron las causas del agua contaminada que llega a miles de hogares en gran parte de la ciudad.

“La ciudad está experimentando una crisis de agua potable sin precedentes. Este es el problema que hoy preocupa y aflige a miles de familias de la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados”, aseguró.

En tanto, los ciudadanos cotinúan reportando la pésima calidad del agua que llega a sus hogares. Salvador González, residente en Guadalajara, explicó en un programa radiofónico que el líquido llega negro.

“Un olor penetrante a drenaje, no nos podemos bañar, no nos podemos lavar las manos, no sabemos si en realidad nos estamos limpiando las manos”, denunció.

Agregó que están organizando manifestaciones en algunos puntos estratégicos de la ciudad. “el gobierno ha puesto en marcha medidas temporales como el envío de pipas de agua, lo cuál la ciudadanía rechaza totalmente porque buscan una solución concreta”, destacó.

El ciudadano explicó hay gente que lava la ropa con garrafones de agua y sentenció que es inhumano. “Algo preocupante es el mensaje que nos mandó el gobernador, donde nos aclara que la primera fase de solución va a durar seis meses”, recordó.

¿Qué solución dio Jesús Lemus al agua sucia de Jalisco?

El motivo por el que el agua cae sucia en Guadalajara es que las tuberías tienen más de 70 años sin ningún tipo de mantenimiento. Serán 2 años en lo que se cambie el acueducto en el Lago de Chapala.

Dijo que a lo largo del canal Las Pintas, detectaron varias descargas irregulares que terminan en el embalse. “La solución no es inmediata. Los expertos recomiendan que la mejor decisión es dejar de usar el agua del embalse de Las Pintas y del antiguo sistema de Chapala para abastecer a la ciudad”, destacó el gobernador.

Agregó que si lo hacen, podrán ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas.

“Es una decisión difícil pero responsable. Significa que en los próximos meses tendremos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mejor calidad”, sentenció.

Estiman que serán seis meses en una primera etapa, mientras se completan las obras en el acueducto de derivación de La Calera y la ampliación de la Planta de Agua Potable No. 1 de Miravalle.

“La solución a largo plazo es la construcción de un acueducto de reemplazo Chapala-Guadalajara. Esta misma semana, presentaré al Congreso del Estado la iniciativa para que se analice, discuta y apruebe”, dijo Lemus.