Arturo Vázquez reconoció que recibe apoyos de sus amigos y préstamos de sus primos para mantener sus gastos. (Foto: Cuartoscuro)

El actor y cantante Arturo Vázquez de El Privilegio de Amar atraviesa problemas económicos ante la falta de oportunidades laborales en la televisión y el teatro, por lo que recurrió a sus amigos y familiares para solventar sus gastos.

El hijo del cantante Alberto Vázquez y de la actriz Isela Vega reconoció que, pese a contar con una trayectoria artística de más de 4 décadas, actualmente son pocos los proyectos en los que participa, situación que repercute directamente en sus ingresos.

En entrevista con la revista TVNotas, el actor de La Rosa de Guadalupe se sinceró sobre las dificultades que enfrenta, el apoyo que recibió de su madre hasta su fallecimiento y los motivos por los que prefiere no solicitar ayuda económica a su padre.

¿Qué dijo Arturo Vázquez sobre los problemas económicos que enfrenta?

Arturo Vázquez recordó que durante varios años contó con el respaldo de Isela Vega; sin embargo, tras la muerte de la primera actriz en marzo de 2021, perdió uno de sus principales apoyos económicos.

“Tengo pocas entradas (de dinero): por algunas escenas de una serie, una cosita por acá, otras por allá. Es bueno tener a alguien que te apoye. Siempre tuve a mi madre apoyándome, pero ahora que no está, se terminó eso”, declaró.

Ante la falta de un trabajo estable y de ingresos suficientes para cubrir sus gastos, el actor reconoció que depende del apoyo económico de sus amigos y del dinero que le prestan sus primos.

“Ahora que tengo 62, no tengo trabajo, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble de qué vivo, porque es de las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda. Siempre con el ánimo de que todo va a estar bien”, comentó.

El cantante aseguró que lleva un registro de sus deudas y agradeció el respaldo de las personas que lo acompañan en esta etapa de su vida.

Asimismo, reflexionó sobre las inseguridades que experimentan los actores cuando dejan de recibir ofertas laborales, especialmente a medida que envejecen, pues la falta de oportunidades puede llevarlos a cuestionar sus propias capacidades artísticas.

Pese a las dificultades económicas, Arturo Vázquez descartó pedirle dinero a su padre, Alberto Vázquez, pues considera que cada uno tiene sus propias responsabilidades familiares.

“No, ¿cómo crees? Para nada. Ya estoy grande para andar haciendo eso. Yo creo que todos tenemos familia y debemos entender que funciona de esta manera. Es cuando sale de uno. Si sale de uno, qué padre, y si te lo pide, también, pero, preferentemente, mejor cada quien su vida y no andarla regando”, expresó.

El actor recordó que, alrededor de 2005, tuvo la oportunidad de participar como telonero en los conciertos de su padre, pero ambos dejaron de trabajar juntos debido a sus respectivos compromisos profesionales.

Aunque le gustaría retomar dicha colaboración con un espectáculo denominado ‘Los Vázquez’, reconoció que esta posibilidad depende de Alberto Vázquez, quien actualmente disfruta de su tiempo en casa junto a su familia y no tiene previsto ofrecer presentaciones.

Arturo Vázquez Arturo Vázquez reconoció que recibe apoyos de sus amigos y préstamos de sus primos para mantener sus gastos. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién es Arturo Vázquez, hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega?

Arturo Vázquez es un actor, cantante y compositor mexicano de 62 años, hijo de Alberto Vázquez, uno de los principales exponentes del rock and roll en México, y de Isela Vega, reconocida por su trayectoria en el cine nacional.

Al igual que su padre, inició su carrera artística en la música durante la década de los 80, época en la que consiguió diversos éxitos como cantante. Posteriormente, incursionó en la actuación, profesión que le permitió participar en producciones cinematográficas, televisivas y teatrales.

En la pantalla chica, Arturo Vázquez formó parte del elenco de telenovelas como El privilegio de amar, Velo de novia, Dos hogares, Amores con trampa y Tenías que ser tú.

Entre sus trabajos más recientes en televisión se encuentran las telenovelas Corazón guerrero y A.mar, donde el amor teje sus redes, así como su participación en La rosa de Guadalupe.

En el ámbito teatral, en mayo de 2026 participó en la puesta en escena Madre mía... Amor de madre, miedo nacional, en la que compartió créditos con Claudia Vázquez, Carlos Bonavides, Ivonne Montero y Brayan Zariñan.

Además de su trabajo como actor, Arturo Vázquez ofrece presentaciones musicales en eventos privados. Entre sus proyectos personales también figura un monólogo que desea grabar, pero que aún busca perfeccionar.