El actor de doblaje Alberto Bernal lamentó que su mensaje se dfundiera en redes sociales, pues lo publicó en un perfil personal que mantiene, por tanto, fue alguien de su círculo cercano quien lo compartió. (Foto: IAGemini/Shutterstock)

Alberto Bernal, actor de doblaje mexicano reconocido por interpretar a Peter Parker, en Spider-Man de Tom Holland en español latino, generó preocupación entre sus seguidores luego de que se difundiera una publicación personal en la que expresó sentirse poco querido y valorado en su entorno laboral, familiar y social.

El mensaje llamó la atención por una frase en la que hacía referencia a que algún día podría ya no estar. Sin embargo, horas después el intérprete reapareció en sus historias de Instagram para aclarar que se encuentra bien y que atraviesa una etapa complicada.

El actor de doblaje también manifestó su molestia porque una reflexión de su perfil personal se hizo pública sin que, según explicó, alguien se comunicara primero con él para preguntarle cómo estaba o si necesitaba ayuda.

¿Qué decía el mensaje de Alberto Bernal?

La inquietud comenzó después de que circulara una historia de Instagram atribuida a Alberto Bernal, conocido también como ‘Bernie’. En ella, compartió una reflexión.

En el texto mencionó: “Hoy me queda claro que ya no soy ni querido y requerido en el trabajo, ni querido con mis amigos cercanos, ni importante y valorado en la familia. No se hagan los sorprendidos, cuando se enteren de que yo ya no estoy aquí, porque ya será demasiado tarde”.

Después de que la publicación se difundiera, Alberto Bernal compartió un video en sus historias de Instagram para aclarar su situación. Al inicio de la grabación, el actor aseguró que se encontraba bien y agradeció a quienes le enviaron mensajes para saber cómo estaba.

“Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Nada más para aclarar que estoy bien. Qué pena me da su caso de que quiera lucrar con el sentimiento de una persona sin antes comunicarse directamente y preguntar si todo está bien o puede ayudarte en algo”.

El actor de doblaje explicó que el contenido que circuló provenía de una reflexión que tenía en su perfil personal y cuestionó que otras personas la hicieran pública sin acercarse primero para preguntarle si necesitaba apoyo.

Bernal reiteró que no atraviesa su mejor momento, pero aseguró que tiene la intención de salir adelante. Asimismo, pidió a sus seguidores no dejarse llevar por cualquier publicación que encontraran en internet y agradeció las muestras de preocupación.

“Estoy pasando por una racha un poco complicada, pero voy a salir adelante, ¿vale? A los administradores o a las personas que hicieron pública mi historia de Instagram; les deseo lo mejor y ojalá y la vida no se los cobre de nuevo, gracias”.

¿Quién es Alberto Bernal, actor que hace la voz de Spider-Man de Tom Holland?

Alberto Bernal García, también conocido como Bernie, es un actor de doblaje mexicano que ha participado en películas, series animadas, videojuegos y producciones de anime. Su trabajo es reconocido principalmente por interpretar a Peter Parker, identidad civil de Spider-Man, en las películas protagonizadas por Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Entre sus créditos relacionados con el superhéroe se encuentran producciones como Avengers: Endgame, Spider-Man: Lejos de casa y Spider-Man: Sin camino a casa. También ha participado en proyectos animados y videojuegos vinculados con el personaje.

Sin embargo, su trayectoria no se limita a Marvel. Bernal ha prestado su voz a personajes de anime como Shoyo Hinata en Haikyu!! y Asta en Black Clover. Ambos papeles forman parte de las producciones que lo han acercado a los seguidores de la animación japonesa.

Otros de sus trabajos incluyen a Connie Springer en Attack on Titan, Hitohito Tadano en Komi-san no puede comunicarse y Nino Lahiffe en Miraculous: Las aventuras de Ladybug.