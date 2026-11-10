Lalo Garza opina sobre doblaje de ‘Wildwood’: ‘Ibarreche es buen actor, le faltó teatralidad’

Lalo Garza, actor de doblaje reconocido por darle voz a Krilin en la saga de Dragon Ball y a un sinfín de emblemáticos personajes más, opinó sobre el criticado doblaje de Wildwood: El bosque salvaje y, particularmente, sobre la interpretación coestelar del influencer Javier Ibarreche.

Durante una conversación con Carlos Segundo, Ojitos de Huevo y Alex Montiel para el canal de YouTube La Lata, Garza hizo hincapié en que Ibarreche tiene formación como actor, pero que, en el doblaje de Wildwood, le hizo falta más ‘teatralidad’.

“Javier es actor. En teatro yo sé que es bueno. No sé si sea la palabra correcta, Carlitos (Segundo). Creo que, al menos en los pedacitos que oí de Javier en Wildwood, le falta esa teatralidad. Esta cuestión de... esta grandilocuencia, teatralidad”, expresó.

De acuerdo con Montiel, esto pudo deberse a un problema de dirección en el doblaje; sin embargo, Garza defendió que no se sabe si el director se lo pidió o no en el estudio. “A veces te sientes exagerado y estás bien”, ejemplificó sobre los problemas que ocurren en cabina.

El doblaje de Wildwood provocó descontento entre la audiencia, principalmente por los trabajos de Natalia Téllez, Macarena García y Javier Ibarreche. Ante esto, la distribuidora Imagem Films MX anunció que habrá una versión alternativa.

Sin embargo, no se regrabarán todas las voces, pues al menos las de Lissy Jiménez y Emilio Treviño se mantendrán en la nueva versión, de acuerdo con lo que ambos publicaron en redes sociales.

Lalo Garza habla sobre los ‘star talents’ en el doblaje

En el doblaje, se le conoce como ‘star talent’ a una persona que no está totalmente involucrada con el oficio, pero que es contratada, generalmente, para publicitar la película en el país o la región en la que se distribuirá la serie o película.

En ese sentido, Lalo Garza, quien además de actor es director de doblaje, expresó que la falta de experiencia de los ‘star talents’ y los recursos o el tiempo limitados llevan a que, muchas veces, los trabajos no sean óptimos.

“A veces las condiciones son ‘¿sabes qué?, tienes 3 horas para sacar 60 loops (fragmentos) de este star talent y con la pena. ‘Oye, pero es que no’. Con la pena. Como salga. Y te lo digo con conocimiento de causa", explicó.

De acuerdo con Garza, un actor de doblaje profesional sacaría esas pistas en aproximadamente 2 horas; sin embargo, el trabajo es más complicado para una persona sin experiencia previa.

“Tienes 3 horas para sacar a alguien que en su vida ha hecho doblaje. O tienes un día para sacar el estelar de alguien que nunca ha hecho doblaje como quede y haz lo que puedas”, explicó sobre los conflictos que enfrentan los directores.

En ese sentido, aseguró que hay pocos actores como Emilio Treviño, quien, aunque muchas veces es considerado ‘star talent’, tiene una buena trayectoria en el doblaje y, por su calidad interpretativa, forma parte de muchas producciones.