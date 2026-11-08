‘La Mansión VIP 2’ EN VIVO HOY: ¿Cuándo y dónde ver el estreno del reality show?

Este domingo arranca la segunda edición de 'La Mansión VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, La Mansión VIP, IA Gemini).

Las puertas de La Mansión VIP están a punto de reabrirse con la característica convivencia y polémica que tanto gustó en su edición de debut. La segunda temporada del reality de HotSpanish prepara el ingreso de 16 participantes, aunque mantiene detalles en secreto, pues no todos los nombres se han dado a conocer.

La apuesta pone a nombres de llamativas personalidades como habitantes bajo el mismo techo, con pruebas, nominaciones y eliminaciones como parte de la competencia, al mero estilo de La Casa de los Famosos México o La Granja VIP, aunque con sus propias reglas particulares.

‘La Mansión VIP 2′: Hora de estreno y canal para ver la primera emisión en vivo

La segunda temporada de La Mansión VIP se estrena este domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el sitio oficial del reality show.

Esta emisión corresponde al gran estreno y permitirá conocer a los participantes que formarán parte de esta edición. Se ha anunciado oficialmente que serán 16 personalidades en total las que participarán, por lo que se espera que haya muchas sorpresas.

El sitio oficial también señala que la primera votación será liberada a partir de las 23:00 horas, aunque no se ha especificado en qué consistirá esta primera dinámica que requerirá al público.

El estreno del reality de Hotspanish podrá seguirse gratis a través de YouTube, en el canal oficial HotSpanish Vlogs, donde se albergará la gran mayoría del contenido relacionado con el reality show.

Además, existen las cuentas oficiales de de Instagram y TikTok del programa, mediante la que los seguidores podrán estar al tanto de revelaciones, las dinámicas y clips de momentos clave.

Programa : Estreno de La Mansión VIP 2

: Estreno de Fecha : Domingo 8 de noviembre de 2026

: Domingo 8 de noviembre de 2026 Hora : 20:00 horas, tiempo del centro de México

: 20:00 horas, tiempo del centro de México Transmisión: Hotspanish Vlogs mediante YouTube

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Mansión VIP 2?

Aunque esta segunda temporada del reality show contempla un total de 16 habitantes, el listado oficial al momento de participantes cuenta con ocho identidades reveladas.

Se prevé que la otra mitad de invitados se revelen durante las primeras horas de La Mansión VIP y aporten mucho más al de por sí ya llamativo elenco que se ha conformado.

Con estrellas de redes sociales y el mundo del entretenimiento en general, estos son los participantes oficialmente revelados por la producción del programa al momento:

Karely Ruiz

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría

Cintia Cossio

¿Cuánto durará ‘La Mansión VIP 2′ y cuál es el premio?

Hasta ahora, no se ha especificado cuánto durará esta edición de La Mansión VIP. En la ocasión anterior, la convivencia se extendió durante cuatro semanas, poco menos de un mes, algo considerablemente menos que otros reality shows similares.

En ese periodo de tiempo, los participantes tuvieron que enfrentar distintas dinámicas, nominaciones y eliminaciones para mantenerse en la competencia. Al final, la gran ganadora fue Sol León, quien se llevó un premio de 2 millones de pesos.