Estreno de ‘La Mansión VIP 2’: Fecha, horario, dónde EN VIVO, participantes y todos los detalles

Dieciséis celebridades convivirán durante 30 días en una casa, donde enfrentarán pruebas, nominaciones y eliminaciones para buscar el premio final. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

¡El barullo está de regreso! La segunda temporada de La Mansión VIP, el reality show organizado por el influencer HotSpanish, está por estrenarse con nuevos participantes, luego del triunfo de Sol León en la primera temporada.

A un día del arranque del programa, ya se revelaron 10 de los 16 concursantes. Entre ellos se encuentran Karely Ruiz, Bellakath, Paolita Suárez y Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris.

La dinámica consiste en reunir a distintas personalidades bajo el mismo techo por algunas semanas. Los participantes deberán superar pruebas y evitar las eliminaciones para llegar a la final, donde solamente uno podrá llevarse un premio millonario.

Paola Suárez es una integrante de 'Las Perdidas'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

‘La Mansión VIP’ 2: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzará este domingo 8 de noviembre. La primera emisión está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Estos son los detalles del estreno:

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026.

Domingo 8 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

Durante un mes, los concursantes permanecerán dentro de la casa y tendrán que adaptarse a las reglas del programa. En ese periodo participarán en distintas pruebas físicas y mentales que pondrán a prueba su convivencia.

Las dinámicas también contemplan recompensas y castigos. Entre las posibilidades están conseguir un lugar en el cuarto VIP, acceder a mejores alimentos o terminar en la cárcel del programa, como consecuencia de las nominaciones.

A lo largo de la competencia habrá eliminaciones, por lo que los habitantes tendrán que buscar la manera de mantenerse dentro de la casa. Aunque los 16 comenzarán esta experiencia, solamente uno llegará al final como ganador de La Mansión VIP 2.

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP 2’?

El estreno de la segunda temporada de La Mansión VIP estará disponible de manera gratuita en YouTube. El público podrá seguir la primera emisión a través del canal oficial de HotSpanish, creador y organizador del reality show.

Dónde ver: Canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

Además de la emisión de estreno, el programa tendrá una transmisión disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7), mediante el mismo canal, en donde se podrán seguir las galas principales y conocer los momentos que los participantes compartan durante los 30 días de convivencia.

Habitantes de ‘La Mansión VIP’ 2: ¿Quiénes están en el reality de HotSpanish?

La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ tendrá un total de 16 participantes. Sin embargo, hasta este sábado 7 de noviembre, un día antes del estreno, solamente se conocen 10 nombres de las celebridades que formarán parte del programa. Estos son:

Karely Ruiz: Modelo e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León.

Modelo e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León. Itatí López: Creadora de contenido y empresaria vinculada con el sector de la belleza.

Creadora de contenido y empresaria vinculada con el sector de la belleza. Tony Aguirre: Cantante de música regional mexicana y corridos.

Cantante de música regional mexicana y corridos. João Ferreira: Creador de contenido brasileño.

Creador de contenido brasileño. Edwin Mendoza: Influencer mexicano conocido por sus videos de baile y comedia.

Influencer mexicano conocido por sus videos de baile y comedia. Paolita Suárez: Creadora de contenido e integrante de Las Perdidas.

Creadora de contenido e integrante de Las Perdidas. Doña Alegría: Nombre con el que se conoce a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris y creadora de contenido.

Nombre con el que se conoce a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris y creadora de contenido. Cintia Cossio: Influencer, modelo y empresaria colombiana.

Influencer, modelo y empresaria colombiana. Rod Contreras: Influencer y creador de contenido.

Influencer y creador de contenido. Bellakath: Cantante mexicana de reguetón y cumbiatón.

Aunque todavía faltan seis participantes por confirmar, algunos de los habitantes ya compartieron cómo se sienten ante su ingreso a la casa y qué esperan mostrar durante esta experiencia.

Karely Ruiz adelantó que el público podrá conocer una faceta de su personalidad en la que se considera buena onda y leal. También señaló que prefiere que las personas le hablen de frente.

Historia de Leticia Guajardo en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, Itatí López expresó su emoción por participar y reconoció que la experiencia le provoca nervios, pues nunca antes había estado en un reality show. Entre sus expectativas está mostrar una versión más calmada y relajada de sí misma.

En tanto, João Ferreira señaló que no soportaría la falsedad dentro de la casa, especialmente si alguno de sus compañeros habla a espaldas de los demás.

¿Cuál es el premio de ‘La Mansión VIP’ 2?

El ganador de la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ recibirá 2 millones de pesos, la misma cantidad que se entregó durante la primera edición del reality show organizado por HotSpanish.

En aquella ocasión, la influencer Sol León consiguió el primer lugar y se llevó el premio económico después de convertirse en la favorita del público. Sin embargo, el monto anunciado está sujeto al pago de los impuestos correspondientes.

Para esta nueva edición, los 16 participantes tendrán que superar las distintas etapas del concurso y permanecer dentro de la casa hasta la final si quieren tener la oportunidad de llevarse el dinero.

Tony Aguirre ya tiene una idea de cómo distribuiría el premio en caso de ganar. El cantante explicó que utilizaría un millón de pesos para uso personal y regalaría el otro millón.