¿Quiénes hacen el doblaje de ‘Wildwood’? Los actores detrás de la polémica

Aunque los actores que participan en ‘Wildwood’ tienen experiencia en actuación, no todos cuentan con una trayectoria especializada en doblaje. (Foto: Cuartoscuro/Fathom Entertainment)

16 años de trabajo, 233 marionetas y miles de fotogramas fueron necesarios para que Wildwood, la nueva película de Laika —estudio detrás de Coraline y la puerta secreta—, llegara a los cines.

Tan importantes como el diseño de cada personaje fueron las voces que acompañaron a Prue, Alexandra y Brendan, los protagonistas de la historia. Sin embargo, la versión en español generó un descontento generalizado.

“Consideramos que el doblaje actual en español latino no está a la altura de la calidad de la producción original”, señala una petición de Change.org que se lanzó para solicitar una nueva grabación de las voces.

¿Por qué? Las voces de los protagonistas en español fueron interpretadas por actores e influencers que, a pesar de tener experiencia en teatro, series y telenovelas, no son especialistas en doblaje.

‘Wildwood’: ¿Quiénes son los actores de doblaje en español?

Para interpretar a Prue McKeel, el personaje principal de la cinta, se seleccionó a Macarena García, actriz mexicana que debutó en 2010 en la telenovela Amor Bravío. Desde entonces ha participado en diferentes series de televisión.

De acuerdo con su perfil de IMDb, entre sus papeles se encuentran Chespirito: Sin querer queriendo, Belascoarán, Mujeres Asesinas y Como dice el dicho. Uno de sus trabajos más recientes es Timbiriche, la serie, producción de ViX en la que da vida a Sasha Sokol. Antes de Wildwood, no había tenido un papel en doblaje.

Alexandra Svik, la principal antagonista de Wildwood, tiene la voz de Natalia Téllez, actriz con amplia experiencia en telenovelas y series de televisión. De acuerdo con IMDb, debutó en 2004 en la telenovela Rebelde.

Posteriormente, formó parte de proyectos como La Rosa de Guadalupe, Todo por Lucy, María, me muero, El Yerno y Las Azules. Antes de Wildwood, tuvo un papel como actriz de doblaje en la cinta Escuela de miedo, estrenada en 2022.

Al elenco también se sumó Emilio Treviño, quien, a diferencia de sus compañeros, sí tiene una amplia trayectoria en el doblaje. Su primer papel llegó con Cowboy Bebop y, desde entonces, ha participado en numerosas películas.

Entre sus trabajos se encuentran La Era de Hielo, Madagascar 2, Los Pingüinos de papá, Frankenweenie, Un gran dinosaurio, Kung Fu Panda 3, Logan: Wolverine, Cars 3, Deadpool 2, Venom, Pinocho de Guillermo del Toro y Scream 7. En Wildwood interpreta a Curtis.

Finalmente, Javier Ibarreche fue seleccionado para dar voz a Brendan. Aunque es conocido por los videos que realiza sobre crítica cinematográfica, también tiene formación en actuación.

Estudió Teatro y Actuación en la UNAM e incluso participó en algunas obras antes de convertirse en profesor y, poco después, en creador de contenido. Ibarreche también ha tenido papeles secundarios en doblaje, como el que realizó en Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Las principales críticas se concentran en la participación de Javier Ibarreche y Macarena García, pues algunos espectadores consideran que no tenían la preparación necesaria para formar parte del proyecto. Además, su interpretación no fue del agrado de una parte del público.

¿Qué dijo Javier Ibarreche ante las críticas por el doblaje de Wildwood?

Las críticas al doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje no se limitaron a comentarios en redes sociales. Tras cuestionar la participación de celebridades y creadores de contenido en lugar de actores especializados, algunos espectadores impulsaron una petición dirigida a Laika Studios e Imagem Films México para solicitar una nueva versión en español latino.

Ante los cuestionamientos, Javier Ibarreche publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar por qué aceptó participar en la película. El creador de contenido rechazó que su intención fuera ocupar el lugar de alguien más y defendió su decisión de buscar una carrera en esta industria: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”.

El también crítico de cine reconoció que su interpretación no tuvo la recepción que esperaba y admitió que, a partir de los comentarios del público, entendió que su trabajo no cumplió con las expectativas: “Lamento que así haya sido. No lamento haber aceptado el trabajo”.

Ibarreche también explicó que, durante la grabación, él y el equipo responsable consideraron que habían conseguido una interpretación adecuada. Sin embargo, reconoció que no le corresponde calificar su propio desempeño.

Finalmente, defendió las intenciones con las que llegó al proyecto y descartó que hubiera actuado con la intención de perjudicar a los profesionales del doblaje: “El trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si acaso ignorancia, pero no malicia”.

¿De qué trata ‘Wildwood’, la nueva película de Laika Studios?

La historia presenta a Prue, una adolescente que se enfrenta a una situación inesperada cuando su hermano menor desaparece. Para encontrarlo, tendrá que internarse en un territorio desconocido, donde habitan criaturas fantásticas y ocurren sucesos fuera de lo común.

El largometraje toma como punto de partida el libro Wildwood, escrito por Colin Meloy y publicado en 2011. La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Chris Butler, colaborador de Laika Studios, mientras que Travis Knight asumió la dirección.

Uno de los elementos centrales de la producción es su apuesta por la animación stop-motion. Para construir el universo de la película se elaboraron 233 marionetas y 132 escenarios físicos, además de cientos de miles de rostros intercambiables.

Knight defendió esta técnica frente a otras alternativas de animación y explicó qué aporta a la experiencia cinematográfica: “Literalmente, estás viendo a alguien dando vida a algo con sus manos”, comentó en una entrevista con The Hollywood Reporter.