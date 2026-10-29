La historia real detrás de ‘Ciudad de Muertos’, película mexicana inspirada en fotos de Enrique Metinides

Las imagenes captadas por Enrique Metinides inspiran Ciudad de muertos, la nueva película mexicana que lleva las fotografías del reconocido fotoperiodista a un thriller psicológico con elementos de terror.

Dirigida por José Manuel Cravioto y escrita junto con Bernardo Esquinca, la cinta toma como inspiración la trayectoria de Metinides para construir una historia de ficción ambientada en la Ciudad de México de la década de 1950.

¿Cuál es la historia real detrás de ‘Ciudad de muertos’?

De acuerdo con la revista Fósforo, de la Filmoteca de la UNAM, la película se inspira en la vocación de Enrique Metinides, uno de los fotógrafos más reconocidos de la nota roja mexicana. El trabajo del fotoperiodista destacó por documentar accidentes, incendios, tragedias aéreas y otras escenas que marcaron la vida cotidiana de la capital.

Metinides comenzó a tomar fotografías durante su infancia, después de que su padre le regalara una cámara. Sus primeras imágenes recreaban escenas de películas policiacas; más tarde, fotografió accidentes e incendios. Los editores de periódicos publicaron su trabajo y le dieron el apodo de ‘El niño’, que lo acompañó durante casi cinco décadas de trayectoria.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) señala que su carrera como fotógrafo de crímenes continuó hasta 1997, cuando se jubiló. Sus imágenes también llegaron a exposiciones internacionales y parte de su obra forma parte del acervo del Museo de Arte Moderno.

Aunque Ciudad de Muertos retoma elementos asociados con Metinides, la película construye una trama propia y ficcionada. Según la sinopsis, Enrique trabaja como fotógrafo de nota roja en la capital durante los años 50. Después de fotografiar un cadáver, queda involucrado en una investigación que lo conduce hacia un posible asesino serial.

El protagonista, interpretado por Jero Medina, experimenta apariciones y visiones inquietantes. Tras un terremoto, su percepción de la realidad se vuelve incierta y aparece Yola, una niña curiosa y enigmática interpretada por Alisson Santiago.

Ante esto, la película es más un relato de suspenso inspirado en el universo visual del fotoperiodista, mas no una reconstrucción biográfica literal, como sí lo hace el documental de 2015 El hombre que vio demasiado de Trisha Ziff.

La propuesta visual es uno de los elementos centrales del largometraje. En declaraciones durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el guionista Bernardo Esquinca explicó que el equipo buscaba evocar el México de los años 50 y la manera en que Metinides construía sus imágenes.

La fotografía, realizada por Diego Tenorio, recurre principalmente al blanco y negro, mientras que el rojo aparece en las escenas del cuarto de revelado. Esquinca también destacó la presencia de los hidrantes, un elemento que Metinides consideraba indispensable en sus fotografías. La película incorpora, además, referencias históricas como el terremoto de 1957 y la caída del Ángel de la Independencia.

‘Ciudad de muertos’: ¿Dónde ver la película inspirada en Enrique Metinides?

La película tiene una duración de 102 minutos y clasificación B15. Su estreno en salas mexicanas se realizó este 29 de octubre de 2026 para cadenas comerciales además de la Cineteca Nacional.

Antes de su llegada a los cines, participó en el 41 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde compitió en la sección Premio Mezcal. La cinta obtuvo el reconocimiento a Mejor Logro Técnico-Artístico por el trabajo de fotografía de Diego Tenorio.

También formó parte de la programación de la edición 59 del Festival de Sitges, en España, dentro de la sección Noves Visions.