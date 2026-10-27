‘Pidieron no intervenir’: CIA ordenó frenar operativo para capturar al ‘Chapo’ por entrevista con Kate

Previo a la captura definitiva, los agentes de inteligencia de México intentaron aprehender a ‘El Chapo’ en más de una ocasión. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Mientras la actriz Kate del Castillo y el productor Sean Penn viajaban en diferentes transportes para internarse en la sierra y llegar al escondite de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con el objetivo de entrevistarlo, agentes de inteligencia seguían sus pasos, de acuerdo con un nuevo documental.

Cada kilómetro recorrido por aire y tierra era monitoreado con ayuda de drones que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos había prestado a las autoridades de México.

Aquella ocasión, todo estaba listo para la captura definitiva de Joaquín Guzmán Loera, quien meses antes se había fugado del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano’ a través de un túnel, pero todo se habría frenado de golpe.

“Nos dijeron (agentes de la CIA) que no podía continuar (el operativo), porque estaba involucrado Sean Penn”, afirma un agente federal de inteligencia, quien se mantiene en el anonimato, para el documental Operación Cisne Negro.

El material muestra que, antes de que el Operativo Cisne Negro rindiera frutos el 8 de enero de 2016, las autoridades de México intentaron en más de una ocasión llevar a cabo la captura definitiva del fundador del Cártel de Sinaloa.

La CIA evitó un operativo, ya que Sean Penn y Kate del Castillo estaban prsentes. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo se involucró la CIA en el operativo para detener a ‘El Chapo’?

El documental muestra que durante meses se realizaron labores de inteligencia para llevar a cabo la aprehensión de ‘El Chapo’. El primer paso fue localizar su ubicación, para lo cual tuvieron apoyo de Estados Unidos.

“Había cooperación de los Estados Unidos, nos ayudaron mucho en temas de información”, comenta Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación cuando se intentaba realizar la captura del narcotraficante.

El agente federal de inteligencia, que optó por el anonimato, añade en el documental que el apoyo fue principalmente con ‘Predator’: “Eran unos drones como esos que vuelan en Medio Oriente. Estos drones nos daban imágenes en tiempo real de la ubicación del Chapo y no los podían detectar”, comentó.

Con ellos estuvieron vigilando cada paso, pero todo cambió cuando se involucraron Sean Penn y Kate del Castillo, ya que ella recibió una invitación de ‘El Chapo’ para visitarlo, con la idea de que se pudiera hacer una cinta sobre la vida del narcotraficante. Después, invitó al actor a participar en el proyecto.

¿Por qué la entrevista de Kate del Castillo frenó la detención de ‘El Chapo’?

En una entrevista con Yordi Rosado, Kate del Castillo recordó que el acercamiento con el padre de Ovidio Guzmán ocurrió luego de que realizó una publicación en X, en la que hizo mención de ‘El Chapo’.

“Dije: ‘Creo más en alguien como ‘Chapo’ Guzmán que en nuestros gobernantes’, algo así, no me acuerdo exactamente lo que decía”, comentó. Esto fue suficiente para que Joaquín Guzmán la contactara.

La protagonista de La Reina del Sur finalmente se reunió con los abogados del narcotraficante, puesto que él estaba recluido en ‘El Altiplano’. Fue ahí cuando le comentaron que ‘El Chapo’ quería hacer una película sobre su vida y ella accedió.

No obstante, Guzmán escapó poco después. Kate del Castillo pensó que el proyecto ya no se realizaría, pero finalmente logró concretar una reunión para entrevistarse con el narcotraficante, a la que acudió Sean Penn, ciudadano estadounidense.

Para Kate del Castillo, todo ocurrió desde las sombras, sin que nadie los viera o siguiera. Sin embargo, el agente de inteligencia afirma en el documental que tenían registrados todos los movimientos de los famosos.

“Nosotros detectamos que llegarían el 2 de octubre en un vuelo al aeropuerto de Guadalajara. Les dimos pase directo en migración. Estuvimos minuto a minuto revisando lo que hacían”, comentó.

El Chapo fue capturado meses después en Los Mochis. [Fotografía. Cuartoscuro]

‘Águila’, quien era el titular de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), afirma en el documental que fue la visita de los famosos la que les confirmó que, efectivamente, ‘El Chapo’ estaba en una de las casas que habían rastreado.

“Ya teníamos una confirmación de que sí era él por la famosa visita”, indica. Sin embargo, los agentes de la CIA supuestamente se pusieron en contacto con las autoridades de México para solicitarles detener el operativo en ese momento.

“En algún momento del operativo nosotros nos comunicamos con la gente de la CIA y nos dicen que no podía continuar porque estaba involucrado Sean Penn”, comentó el agente de inteligencia.

Un testimonio que respaldó Miguel Ángel Osorio Chong: “Nos hicieron la petición de no intervenir dado que poníamos en riesgo a sus dos ciudadanos americanos”, puesto que Kate del Castillo cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Samuel Adam, jefe de información de la docuserie, explicó en una entrevista con N+ que, en ese momento, la CIA optó por quitarles las imágenes e información que les proporcionaban los drones para evitar cualquier intento de acción.

“Les dicen: ‘No podemos seguir compartiéndoles información porque están expuestos nuestros ciudadanos”, comentó Samuel Adam. Así fue como el operativo se retrasó y no se logró encontrar al narcotraficante en esa ocasión.

La captura definitiva de ‘El Chapo’ ocurrió hasta el 8 de enero de 2016 en Los Mochis. Parte de estos hechos se muestra en la nueva serie documental Operación Cisne Negro, disponible en ViX.