¿Quién fue Mao Zedong? El hombre detrás del meme de Mbappé que enfureció a China

Unas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un meme que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes en China medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su ‘meme’ favorito, declarara: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

Los dichos llegaron hasta el Gobierno chino, que a través del Ministerio de Exteriores advirtió de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”.

Los dichos llegaron hasta el Gobierno chino, que a través del Ministerio de Exteriores (Donggiudi/EFE)

¿Quién fue Mao Zedong?

El personaje que aparece en los memes de Mbappé es Mao Zedong; según Google Arts & Culture, también se le conoce como Mao Tse-Tung o, simplemente, Mao Tse Tung.

Mao Zedong fue el líder comunista que proclamó la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, tras la victoria de su partido en la guerra civil. Su gobierno transformó la economía y la sociedad del país, aunque algunas de sus principales campañas dejaron millones de muertos.

De acuerdo con Árbol de la Democracia, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mao nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, China, en una familia campesina. Se formó como profesor y, durante su estancia en Beijing, se interesó por la literatura marxista mientras trabajaba en la biblioteca universitaria.

En 1921 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino. Después de varios enfrentamientos y alianzas con el Partido Nacionalista, encabezado por Chiang Kai-shek, los comunistas ganaron la guerra civil y Mao asumió el liderazgo del nuevo Estado.

En 1958 impulsó el Gran Salto Adelante, una campaña para acelerar la producción agrícola e industrial. Sin embargo, sus resultados fueron desastrosos: la caída de las cosechas y la hambruna provocaron la muerte de millones de personas.

En 1966 lanzó la Revolución Cultural, con el objetivo declarado de combatir elementos considerados contrarios al comunismo y reavivar el espíritu revolucionario. El periodo estuvo marcado por la violencia, la persecución política y la destrucción de parte del patrimonio cultural chino.

Durante sus últimos años, Mao buscó fortalecer las relaciones diplomáticas con otras potencias. En 1972 recibió al presidente estadounidense Richard Nixon, en un acercamiento que marcó un giro en las relaciones entre ambos países.

Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976, después de gobernar China durante casi tres décadas y dejar un legado marcado tanto por la transformación política del país como por las consecuencias humanas de sus campañas.

Mbappé pide disculpas a China

Kylian Mbappé, jugador internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia”.

“En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todas aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, apunta Mbappé.

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”, en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

Con información de EFE