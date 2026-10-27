Kylian Mbappé se disculpa por el meme sobre Mao Zedong: ‘Respeto la historia de China’

Medios locales de China afirman que las retransmisiones de LaLiga y los partidos de Mbappé fueron suspendidos. (Foto: EFE/Captura de pantalla)

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha enfrentado fuertes críticas luego de admitir que su meme favorito es aquel en el que lo comparan con un ‘dictador chino’. Aunque no mencionó nombres, este fue asociado con Mao Zedong.

Las declaraciones del también jugador de la Selección de Francia llegaron hasta el Gobierno de China, ya que, poco después, el Ministerio de Relaciones Exteriores se posicionó en contra de los comentarios de Mbappé.

Además, LaLiga lamentó las ofensas del jugador del Real Madrid hacia los ciudadanos de China. Ante la polémica, el deportista emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que se disculpó por su comentario sobre el ‘dictador chino’.

Mbappé publicó un comunicado en el que se disculpó por sus recientes declaraciones. (Foto: EFE) (AP)

¿Qué dijo Kylian Mbappé en sus disculpas?

La polémica inició luego de que Mbappé fuera cuestionado sobre su meme favorito durante una transmisión de The Bridge Show: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, comentó.

El delantero no mencionó el nombre de Mao Zedong; sin embargo, el video meme que circula en redes sociales está relacionado con este personaje, quien fue el fundador de la República Popular China.

Dada la importancia que tiene Mao Zedong en la historia del país y tras las críticas, Mbappé reconoció que no fue correcto lo que hizo: “Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas”, escribió en un comunicado compartido en redes sociales.

Kylian se disculpó con todas las personas que se sintieron ofendidas por lo que dijo e indicó que esa no era su intención: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, finalizó.

¿Qué dijo LaLiga sobre los comentarios de Mbappé?

LaLiga lamentó “profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos” y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China.

“Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes”, afirmó el organismo.

Además, confirmó que trabaja para abordar esta situación y que pondrá en marcha, “en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares”.

Comunicado publicado en la cuenta oficial en la red social X de Kylian Mbappé. (Foto: EFE) (Cuenta de Kylian Mbappé en X/EFE)

¿China dejó de transmitir los partidos de Mbappé? Esto se sabe

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión estatal china, la CCTV suspendió desde la noche del lunes las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Mbappé. Hasta ahora, la CCTV no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Las repercusiones para Mbappé son amplias, ya que diferentes marcas con las que trabaja Kylian se han desvinculado del delantero, como Dongpeng Beverage Group, detrás de la marca deportiva Bu Shui La.

Las compañías lácteas Mengniu y Milkground también comunicaron el fin de su cooperación con el delantero y rechazaron las conductas que perjudiquen los sentimientos del pueblo chino, aunque ninguna de las empresas precisó el incidente que motivó su decisión.

La imagen del futbolista había protagonizado campañas publicitarias en China, especialmente durante el Mundial de 2026, con anuncios de Bu Shui La en marquesinas, autobuses y ascensores.

La controversia alcanzó asimismo a marcas internacionales como Dior, RIMOWA y la firma suiza On, cuyos contenidos promocionales relacionados con Mbappé desaparecieron de sus cuentas chinas, de acuerdo con medios locales, aunque no han anunciado rescisiones contractuales.

Con información de EFE.