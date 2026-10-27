¿Qué sabemos del envenenamiento de perritos en Parque España? Investigan carne sospechosa

La SSC y la Brigada de Vigilancia Animal realizan recorridos preventivos en las inmediaciones del Parque España.

Con los perritos no. Autoridades de la Ciudad de México investigan varios posibles casos de envenenamiento de perros en las inmediaciones del Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que propietarios reportaran que sus mascotas presuntamente ingirieron sustancias tóxicas durante sus paseos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que atendió el reporte de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, donde se alertó sobre estos casos. De acuerdo con versiones extraoficiales, al menos tres perritos habrían muerto envenenados y otros más se encontrarían graves.

Tras recibir la denuncia, policías del sector y de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía, acudieron a la zona para realizar recorridos preventivos y supervisar el entorno.

Como parte de las indagatorias, elementos de la SSC revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar posibles responsables y esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía CDMX investiga carne ‘envenenada’ en Parque España

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía capitalina acudieron al Parque España para revisar ocho puntos donde se detectó carne, presuntamente relacionada con los casos reportados.

La funcionaria solicitó a la Fiscalía una investigación “inmediata, exhaustiva y transparente” para identificar a la persona o personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Rojo de la Vega también advirtió que estos hechos no solo representan un riesgo para los animales de compañía, sino también para las familias y demás personas que utilizan el espacio público.

SSC pide denunciar casos de maltrato animal en CDMX

Ante los reportes, la SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los animales o cualquier conducta sospechosa.

Los reportes pueden realizarse a través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), en el teléfono 55 5208 9898, así como en las cuentas oficiales de redes sociales de la dependencia, @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen la supervisión de la zona para prevenir nuevos incidentes y recabar información que permita esclarecer los hechos.

Con información de Quadratín.