‘Efecto Checo’ en CDMX: Gran Premio de México 2026 traerá a más de 450 mil visitantes

La CDMX espera recibir más de 450 mil personas por las actividades del Gran Premio de México, que incluyen el Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma el próximo miércoles 28 de octubre.

Debido a la llegada masiva de visitantes, el Gobierno de la Ciudad de México ampliará los servicios de transporte público, adelantó Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas.

Añadió que para atender a los asistentes al Gran Premio de México de Fórmula Uno, se ampliarán los horarios del sistema de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); los transportes eléctricos, y el Metro.

¿De cuánto fue la derrama económica del Mundial 2026 en CDMX?

Sobre la Copa de Futbol de la FIFA, De Botton Falcón dijo que hubo una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, en transacciones por medio de tarjetas bancarias, sin considerar pagos en efectivo.

Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario que el Fan Fest instalado en el Zócalo recibió más de 2.5 millones de asistentes, equivalentes a 28.6 por ciento de la afluencia total registrada en los espacios de este tipo en todo el mundo.

De Botton puntualizó que durante el torneo llegaron visitantes de 84 países y que el gasto de los turistas internacionales creció 61.2 por ciento, con incrementos en las 16 alcaldías.

Expuso que estos datos los obtuvieron de las transacciones bancarias, gracias al apoyo de la Asociación de Bancos de México, de BBVA, Visa y las cúpulas empresariales de comercio.

Refirió que la mayor parte de turistas vinieron de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Brasil y Colombia.

De Botton subrayó que el Mundial también permitió realizar más de mil obras, con una inversión superior a 23 mil millones de pesos, principalmente en movilidad y agua. Entre los proyectos mencionó mejoras en el Tren Ligero; obras hidráulicas, y la rehabilitación de embarcaderos en Xochimilco, donde se instaló una planta de tratamiento para evitar descargas directas de aguas residuales.

El secretario de Administración y Finanzas sostuvo que la organización del torneo no implicó un aumento de la deuda pública y al mismo tiempo, el Gobierno pudo dar beneficios fiscales a los contribuyentes.

En materia tributaria, informó que 90 por ciento de las empresas recibió beneficios relacionados con el impuesto sobre nómina, mientras que los programas de descuentos en predial, agua y multas de tránsito beneficiaron a más de 200 mil personas. También anunció que el próximo año no se cobrarán multas ni recargos en el predial.

Entre las medidas fiscales, destacó la ampliación del límite del valor factura para acceder al subsidio de la tenencia vehicular, que pasó de 250 mil a 638 mil pesos, con el propósito de facilitar el emplacamiento de vehículos en la capital.

De Botton agregó que los recursos obtenidos por la licencia permanente se destinaron a inversión, en lugar de financiar gastos recurrentes como la nómina, para evitar presiones futuras sobre las finanzas públicas. Para este año, adelantó que la Ciudad de México emitirá un bono sustentable con perspectiva de género, cuyos recursos estarán vinculados a proyectos con beneficios ambientales y acciones para combatir las desigualdades entre mujeres y hombres.