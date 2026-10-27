‘El Chapo’ veía ‘Sabadazo’ y escuchaba ‘El Rey’: Documental relata cómo se fugó del Altiplano en 18 minutos

Joaquín 'El Chapo' Guzmán se fugó penal del Altiplano la noche del 11 de julio de 2015.

Un agujero en el área de la regadera y una televisión encendida fueron parte de lo que encontraron las autoridades después de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán escapó del penal del Altiplano, en el Estado de México. Las imágenes de aquella inspección forman parte del documental Operación Cisne Negro, que reconstruye una de las fugas más conocidas de la historia del país.

El narcotraficante escapó el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de aproximadamente mil 500 metros de longitud, equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta adaptada para desplazarse sobre rieles. Guzmán tardó alrededor de 18 minutos en recorrerlo, mientras que las autoridades demoraron 37 minutos en ingresar a su celda después de que desapareció de las cámaras de vigilancia.

Antes de su fuga, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán permanecía acostado en su celda, junto a un pequeño televisor en el que se escuchaba una interpretación de la canción El Rey y un fragmento del programa Sabadazo, conducido por Omar Chaparro.

La producción de N+, estrenada este 27 de octubre de 2026 en ViX, recupera grabaciones inéditas, documentos de las investigaciones y testimonios de funcionarios, reclusos y monitoristas que conocieron de primera mano los acontecimientos relacionados con la fuga del líder del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destaca Jaime Galindo Hernández, un expolicía federal que relató cómo fue interrogado después de la fuga y las consecuencias judiciales que enfrentó.

¿Cómo escapó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano?

La preparación de la fuga comenzó mucho antes de aquella noche. Según documentos internos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), citados en Operación Cisne Negro, Guzmán y sus colaboradores planearon distintas formas de escapar desde aproximadamente un mes después de su ingreso al penal, en 2014.

El proyecto consistió en construir un túnel desde una propiedad ubicada a un kilómetro y medio del centro penitenciario hasta el área de la regadera de la celda número 20, donde permanecía recluido el líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la excavación no llegó inicialmente al lugar previsto. El túnel alcanzó primero el drenaje de la celda número 19. El documental señala que la celda contigua estuvo desocupada durante buena parte de la estancia del ‘Chapó’ en el Altiplano y que, el día de la fuga, tampoco había internos en las celdas 17 y 18.

Además, durante las semanas previas a la fuga, se realizaban distintas obras de construcción y mantenimiento dentro del penal y en sus alrededores, entre ellas trabajos relacionados con el Sistema Cutzamala, cambios de pisos, rejas e impermeabilización en diferentes celdas. El ruido provocado por estas actividades pudo dificultar que los custodios y otros trabajadores identificaran los sonidos de la excavación del túnel.

De acuerdo con los monitoristas encargados de vigilar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, las pantallas de seguridad del penal del Altiplano se congelaron durante unos momentos la noche de su fuga. (Cuartoscuro: Pedro Valtierra)

Durante ese periodo, varios reclusos escucharon ruidos de taladros y golpes contra el cemento. Entre los entrevistados por las autoridades estuvieron Salvador Martínez, ‘Comandante Ardilla’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’, vinculados con Los Zetas; Teodoro García Simental, ‘El Teo’, del Cártel de Tijuana, y José Bernabé Brizuela, ‘La Bestia’, vinculado con el CJNG.

Los testimonios señalan que los sonidos se escuchaban tanto de día como de noche. Algunos internos también denunciaron que recibieron advertencias para que dejaran de quejarse.

El documental también menciona trabajos de mantenimiento en las cámaras de seguridad y los inhibidores de señales telefónicas. Una de las investigaciones citadas plantea que las obras en el techo de las celdas pudieron servir para ocultar los sonidos de la excavación.

La noche del 11 de julio, Guzmán regresó a su celda alrededor de las 19:00 horas, después de reunirse con sus abogados durante aproximadamente una hora y 40 minutos. Las cámaras registraron que acudió varias veces al área de la regadera y observó el piso.

A las 20:52 horas, ‘El Chapo’ desapareció del campo de visión de las cámaras de seguridad, después de dirigirse al área de la regadera de su celda. El narcotraficante descendió por una abertura en el piso que conectaba con un conducto vertical y posteriormente ingresó al túnel subterráneo, equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta adaptada para desplazarse sobre rieles.

Guzmán recorrió el pasadizo de aproximadamente mil 500 metros de longitud, que conducía hasta una vivienda ubicada fuera del perímetro de seguridad del penal del Altiplano. El trayecto duró alrededor de 18 minutos.

Juicio del Chapo Guzmán Tras su fuga, Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue capturado en Los Mochis, Sinaloa en enero de 2016. (Cuartoscuro/Pedro Valtierra)

¿Qué muestran las imágenes inéditas de la celda de ‘El Chapo’?

Además de las declaraciones del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y otros funcionarios que conocieron los detalles de la fuga, Operación Cisne Negro presenta grabaciones inéditas de los elementos de seguridad que ingresaron a la celda de ‘El Chapo’ Guzmán después de descubrir su ausencia y encontrar el túnel por el que escapó.

En las imágenes se observa cómo los agentes inspeccionan el lugar y encuentran un agujero en el piso del área de la regadera, que conectaba con el túnel utilizado para escapar. También se aprecia parte de la tubería y las instalaciones que rodeaban la abertura.

La grabación permite observar algunos objetos que permanecieron dentro de la celda, entre ellos productos de higiene personal y uno de los uniformes que utilizaba el narcotraficante durante su reclusión.

Un detalle particular es el sonido que acompaña las imágenes: mientras los elementos de seguridad revisan la celda, se escucha de fondo el programa Caso Cerrado, conducido por la abogada Ana María Polo, conocida como la ‘Doctora Polo’.

En las grabaciones de seguridad previas a la fuga, se observa a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán acostado y cubierto con una cobija en su celda, junto a un pequeño televisor encendido, en el que se escucha una interpretación de la canción El Rey y un fragmento del programa Sabadazo, en el que Omar Chaparro interpreta a su personaje de la licenciada Pamela Juanjo.

¿Qué pasó con Jaime Galindo, el encargado de monitorear a ‘El Chapo’ Guzmán?

Una de las historias que recupera el documental es la de Jaime Galindo Hernández, expolicía federal que trabajaba en el Centro de Control del penal del Altiplano, quien relató las irregularidades que enfrentó tras la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Tras descubrirse la fuga, fue llevado junto con otros trabajadores a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde, según su testimonio, permanecieron esposados a unas sillas durante los interrogatorios.

“Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes que salimos como a las 2 de la tarde. Todo el tiempo estuvimos esposados más de 100 horas”, recordó el expolicía federal.

Posteriormente, Galindo fue acusado de evasión de presos por omisión y recibió una sentencia de 4 años y 4 meses de prisión. Sin embargo, aseguró que permaneció encarcelado durante 7 años y 7 meses, una experiencia que afectó su vida personal y familiar.

El exmonitorista también señaló que el penal del Altiplano presentaba diversas fallas de seguridad cuando ocurrió la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán. Entre ellas mencionó alarmas que no funcionaban, problemas con los sistemas que debían detectar vibraciones y falta de personal de vigilancia.

Incluso, Valentín Cárdenas, director del Altiplano cuando ocurrió la fuga del narcotraficante, señaló que no había vigilancia en 15 de las 20 torres de seguridad.

Además de reconstruir la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano, Operación Cisne Negro, documental de 2 episodios, también aborda el operativo que permitió su recaptura en enero de 2016.