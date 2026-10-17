‘Operación Cisne Negro’: Documental sobre recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán promete material inédito

Nuevo documental sobre recaptura de 'El Chapo' reconstruirá los seis meses de persecusión de las autoridades sontra el narcotraficante (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT).

Si no tuviste suficiente con La Captura de Netflix, tenemos buenas noticias. ViX anunció el estreno de la serie documental Operación Cisne Negro, que abordará “los hechos reales” relacionados con la fuga y recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A través de material inédito que incluye testimonios exclusivos, ‘revelaciones exclusivas’ y más de 40 minutos de material visual nunca antes visto, la producción promete reconstruir los hechos, incluidos los seis meses de fuga del narcotraficante.

‘Operación Cisne Negro’: ¿Cuándo y dónde ver el nuevo documental sobre la recaptura de ‘El Chapo’?

El programa documental Operación Cisne Negro se estrena el próximo 27 de octubre, en exclusiva a través del servicio de streaming ViX, según dio a conocer un comunicado de TelevisaUnivision.

El material “ofrece hechos reales detrás de uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de México, la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y la intensa persecución que llevó a su recaptura”, según la empresa.

La serie documental consta de dos episodios de 60 minutos que reconstruyen “los seis meses posteriores a la fuga, marcados por pistas, operativos y decisiones que podían cambiar el rumbo de la investigación en cualquier momento”.

Además del material inédito, la producción promete abordar detalles nunca antes contados y nuevas perspectivas sobre las causas de la fuga, los obstáculos que enfrentaron las autoridades y la operación que culminó con la captura definitiva del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La empresa matizó que, más allá de los hechos clave que se reportaron en tiempo real, el documental se centra en “los momentos de incertidumbre, las tensiones y las decisiones” que marcaron el caso.

El documental fue desarrollado por el mismo equipo que se encargó de la producción de PRI: crónica del fin, en una investigación realizada por N+ Docs.

Según se puede ver en el adelanto, el documental cuenta con testimonios del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la exprocuradora general de la República, Arely Gómez.

¿Cómo fue la Operación Cisne Negro, en la que cayó ‘El Chapo’ Guzmán?

La Operación Cisne Negro fue el despliegue de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) que permitió la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

Alrededor de las 4:00 horas, los elementos navales irrumpieron en un inmueble identificado mediante trabajos de inteligencia. El ingreso provocó un enfrentamiento armado con integrantes del grupo de seguridad del narcotraficante, que dejó cinco presuntos escoltas muertos.

Durante la intervención, Guzmán Loera escapó junto con Jorge Iván Gastélum Ávila, ‘El Cholo Iván’, a través de un pasadizo conectado con el sistema de drenaje. Sin embargo, las lluvias elevaron los niveles del agua y obligaron a ambos fugitivos a salir a la superficie.

En su intento por huir, robaron un automóvil, pero elementos de la entonces Policía Federal los interceptaron. La detención ocurrió alrededor de las 10:30 horas, después de aproximadamente seis horas de operativo. Según los reportes, ‘El Chapo’ ofreció 50 millones de dólares a uno de los agentes para que lo dejara escapar, pero la propuesta fue rechazada.

El despliegue estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.

La captura puso fin a la persecución iniciada tras la fuga de ‘El Chapo’ del penal del Altiplano, en julio de 2015. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una sentencia de cadena perpetua.