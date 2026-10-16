Tercer y cuarto capítulo de ‘Timbiriche’: ¿Dónde y a qué hora ver los nuevos episodios de la serie HOY?

Los primeros capítulos de Timbiriche mostraron los inicios de la banda en los años 80, cuando sus integrantes originales comenzaron a construir su trayectoria musical. (Foto: ViX/ Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Tras el estreno de los primeros capítulos de Timbiriche, que generaron polémica por la manera en que se retrata el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol, este viernes llegan nuevos de la serie de ViX.

La producción busca reconstruir la trayectoria de la agrupación juvenil a partir de su historia real, aunque incorpora elementos de ficción. De acuerdo con el productor ejecutivo Pablo Cruz, la trama parte de una investigación sobre hechos públicos relacionados con la banda y sus integrantes.

Sin embargo, la serie ha recibido críticas de personas cercanas a la agrupación, como Mario Bezares, quien fue su coreógrafo, así como de los integrantes originales. Estos últimos señalaron que no autorizaron el uso de su imagen y aclararon que no participaron en la producción.

Los primeros episodios presentaron los inicios de Timbiriche y los conflictos personales de sus integrantes, antes de la salida de Benny Ibarra. La historia quedó en suspenso tras su decisión de abandonar el grupo y ahora continuará con el tercer y cuarto capítulo.

Nuevos capítulos de ‘Timbiriche’: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan?

Después de lanzar sus dos primeros episodios de manera simultánea, ViX adoptó un esquema de estreno semanal para la serie Timbiriche. Por ello, quienes siguen la historia de la agrupación podrán encontrar dos capítulos nuevos cada viernes, de acuerdo con la plataforma en streaming.

Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Al igual que los dos primeros capítulos, el tercero y cuarto estarán disponibles en la plataforma de streaming. Para verlos, los usuarios deberán ingresar a ViX, en donde es necesario contar con una suscripción para ver la serie.

¿De qué tratarán los nuevos capítulos de ‘Timbiriche’, serie de ViX?

Si todavía no has visto los primeros dos episodios de Timbiriche, te recomendamos verlos antes de continuar con esta sección, pues habrá SPOILERS sobre algunos de los acontecimientos que se presentan al inicio de la serie.

El primer capítulo, titulado ‘Somos amigos’, reconstruye la formación de la banda en 1982. Sasha, Diego, Erik, Paulina, Alix y Mariana comienzan su trayectoria junto a Benny Ibarra, bajo la guía de los productores Luis de Llano y Román. También aborda la forma en la que Luis de Llano se acerca a Sasha Sokol.

El segundo capítulo, ‘Corro, vuelo, me acelero’, profundiza en la relación entre la cantante y el productor. Uno de los momentos centrales es la celebración de los 15 años de la joven, cuando pasa el día con Luis; además muestra cómo los jóvenes comienzan a beber e ir a fiestas. El capítulo finaliza con Benny dejando Timbiriche para viajar a Boston para estudiar.

En el tráiler de los nuevos capítulos, la trama avanza hacia una etapa en la que los integrantes ya son adolescentes que se acercan a la juventud adulta. Una gira y una fiesta se convierten en el centro de un nuevo conflicto, cuando un incidente provoca un incendio en el hotel donde se encuentran.

En una de las escenas del avance se observa a uno de los jóvenes arrojar un cigarro a un cesto con ropa, lo que habría provocado el fuego. La situación queda acompañada por una voz que los cuestiona: “¿Niños, se dan cuenta de lo que hicieron?”.

Calendario OFICIAL de estrenos: ¿Cuándo salen los nuevos capítulos de ‘Timbiriche’?

La primera temporada de Timbiriche está integrada por ocho capítulos, que se estrenarán de dos en dos de forma semanal, cada viernes, hasta la emisión del final, según informó ViX en sus redes sociales.

9 de octubre: capítulos 1 y 2 (ya disponibles en ViX).

capítulos 1 y 2 (ya disponibles en ViX). 16 de octubre: capítulo 3 y 4.

capítulo 3 y 4. 23 de octubre: capítulo 5 y 6.

capítulo 5 y 6. 30 de octubre: capítulo 7 y 8.

De acuerdo con esta programación, el desenlace de la temporada está previsto para el viernes 30 de octubre. Los estrenos además, se harán siempre a a misma hora: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México) en ViX.