‘Hora de Aventura: Misiones Secundarias’: ¿Dónde se sitúa y de qué trata la nueva serie de la saga?

¡Llama a tus amigos! Hora de Aventura está de vuelta con la entrega Misiones Secundarias, una serie que ofrece capítulos canónicos y trae de regreso a Jake el Perro y Finn el Humano como protagonistas principales.

En septiembre de 2018 se estrenó el capítulo ‘Ven conmigo’, que puso fin, tras 10 temporadas, a una historia que al inicio parecía ser un programa de animación infantil más y terminó por conmover a una generación completa.

En plena pandemia llegaron los especiales Hora de aventura: Tierras lejanas, una serie de cuatro episodios de larga duración que contaba nuevas historias sobre BMO, Marceline, Dulce Princesa, Finn y Jake y, sorpresivamente, Mentita.

El paradigma cambió con la llegada de Hora de Aventura con Fionna y Cake, una serie que, de momento, tiene dos temporadas con un tono mucho más maduro y que se encargó de desarrollar al máximo a uno de los personajes más importantes de la saga: Simon Petrikov, la identidad humana del Rey Helado.

Sin embargo, Misiones Secundarias regresa a una fórmula más parecida a la de las primeras temporadas, sin la intención de desarrollar las historias complejas que Pendleton Ward, creador de la serie, presentó cada vez con mayor intensidad.

¿De qué trata ‘Hora de Aventura: Misiones Secundarias’?

Hora de Aventura: Misiones Secundarias se sitúa entre la primera y la segunda temporada de la serie principal, según confirmó Cartoon Network en sus redes sociales.

Al desarrollarse entre dos de las temporadas con menos desarrollo narrativo, los episodios muestran a Finn y Jake como los personajes inmaduros y sedientos de aventuras sin un fin específico que solían ser.

También hay detalles contextuales que le añaden de valor temporal a la serie, como un episodio en el que Finn saca el Enchiridion, un libro que consigue en la primera temporada y que conserva consigo hasta la cuarta.

Asimismo, presenta nuevos personajes que enriquecen el ya vasto abanico de la serie y que, por lo general, coprotagonizan los capítulos junto a los hermanos.

Un punto que generó una gran polémica entre la audiencia fue el estilo visual, que pasó de su típica animación 2D, con contornos marcados, diseños sencillos y una apariencia más plana, a una estética de ilustración de fantasía mucho mpas brillante en la que los personajes parecen sobresalir de forma casi tridimensional.

La gran desventaja —al menos para los amantes del desarrollo de los personajes— es que, al estar situada entre acontecimientos importantes ya conocidos en la historia, es poco probable que ocurran momentos clave que cambien disruptivamente el rumbo de la serie.

Esto convierte a la serie en una suerte de experimento similar al de Los Jóvenes Titanes en Acción, Las Chicas Superpoderosas o Ben 10: producciones que tuvieron un reboot en el que apostaron por mantener cada capítulo atemporal y sin ataduras narrativas, aunque con un tono mucho más cómico y que apela a que un público más infantil conozca a los personajes por primera vez.

Misiones Secundarias, sin embargo, apuesta por situarse en un momento determinado de la serie —el menos desarrollado en este caso— para recordar los tiempos más simples de Finn y Jake para disfrutar de sus aventuras sin preocuparse por nada más.

¿Dónde ver ‘Hora de Aventura: Misiones Secundarias’?

Hora de Aventura: Misiones Secundarias se puede ver a través de Cartoon Network y HBO Max. En el caso de la plataforma de streaming, de momento hay 12 episodios disponibles y se estrenan cuatro nuevos cada lunes.

Por ahora, el servicio de streaming no ha anunciado si, al terminar los 20 episodios de la primera temporada, continuará con la segunda —que ya se estrenó en Estados Unidos— o si habrá que esperar para su lanzamiento oficial en México y América Latina.