Papa León XIV se recupera de cirugía por cáncer de pulmón: Oficia misa en el hospital

El Papa León se recupera satisfactoriamente de la cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIV reanudó su dieta habitual, comenzó a caminar y ofició misa en el hospital el miércoles mientras se recupera de una cirugía para extirpar una masa cancerosa de su pulmón, informó el Vaticano.

Al mismo tiempo persisten las preguntas sobre si el cáncer se había propagado, mientras que la presidenta de Perú sugirió que León podría modificar su visita a Sudamérica prevista para el próximo mes.

Análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron que el papa, de 71 años, se estaba recuperando con normalidad, dijeron sus dos médicos.

“El Santo Padre se sometió a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar en su habitación. Reanudó su dieta habitual y desayunó y almorzó”, dijeron el doctor Luigi Carbone, médico personal del papa, y el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli. “La recuperación está procediendo según lo previsto”.

¿Cómo detectaron el cáncer del Papa León XIV?

La cirugía del martes confirmó que León XIV tenía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo tiene dos. Después de que se extirpa un lóbulo, el tejido pulmonar restante puede compensar gradualmente, especialmente en personas por lo demás sanas y físicamente activas. Se sabe que León es deportista, con partidos semanales de tenis y natación.

El Vaticano dijo a última hora del miércoles que el papa ofició misa con sus secretarios por la tarde en una capilla especial instalada para él en el décimo piso del hospital.

¿El cáncer del Papa se propagó?

Expertos dijeron que algunos de los ganglios linfáticos de León también habrían sido extirpados y analizados, para determinar si el cáncer se había propagado. Hasta ahora no se han hecho públicos esos resultados.

Si el cáncer se ha propagado, los resultados de las pruebas guiarán el tratamiento, dijo el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o terapia dirigida, que utiliza pastillas para tratar cánceres con características específicas.

Liu, quien no participa en el tratamiento del papa, dijo que, entre los diferentes tipos de cáncer de pulmón, el adenocarcinoma tiene el pronóstico más favorable.

“Aunque conocemos el diagnóstico, ahora necesitamos saber el estadio”, dijo Liu. “Ahora necesitamos saber qué tan grande es, cuántos focos en el pulmón hay implicados. ¿Es solo un nódulo, o más de uno, y los ganglios linfáticos, son cancerosos?”.

El doctor PierCarlo Gentile, jefe de oncología radioterápica del Hospital San Pietro Fatebenefratelli de Roma, dijo que la cirugía torácica mínimamente invasiva asistida por video a la que se sometió el papa normalmente requiere de 15 a 20 días de recuperación. Las complicaciones postoperatorias, incluidas las infecciones, son raras, explicó.

¿Podrá viajar el Papa León XIV a América Latina?

El Vaticano no ha anunciado ningún cambio en el viaje previsto de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

La presidenta peruana Keiko Fujimori dijo el miércoles que el diagnóstico y la recuperación del papa podrían afectar la visita, aunque expresó su esperanza de que se lleve a cabo. León pasó dos décadas como misionero en Perú, tiene ciudadanía peruana y es querido por sus fieles allí.

“Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, dijo Fujimori durante una actividad pública en Lima.

El ambicioso itinerario del viaje más largo de su papado abarca poco más de 31,000 kilómetros, con una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a través de los tres países, así como un cambio significativo de altitud en Perú.

Fujimori dijo que millones de peruanos estaban rezando por la recuperación del pontífice y esperando nuevos anuncios del Vaticano.

“Esperamos que su recuperación sea pronta, inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario”, añadió la mandataria. “Acá lo importante es que su Santidad recupere su salud”.

Los cirujanos oncólogos a menudo aconsejan a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía.

“Si es estadio 1, puede completar estos viajes. Si se necesita más tratamiento, probablemente desaconsejaría los viajes”, dijo Liu.