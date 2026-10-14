‘Todo está sacado de profecías’: La película de terror mexicana que retrata la muerte del ‘Papa León XIV’

Luego de que Robert Francis Prevost eligiera el nombre de León XIV para su pontificado, el director explicó que se trata de una coincidencia. (Foto: EFE/ Imagen generada con Chat GPT)

La película mexicana El Habitante inicia con una escena fuerte. En un noticiero, la voz de un reportero anuncia una noticia que ningún católico quería escuchar: el Papa León XIV murió.

Un fragmento que se viralizó tras la hospitalización del Papa León XIV en la vida real, debido a las similitudes entre el actual pontífice y la cinta, lo que generó toda clase de teorías.

Esta no es la primera vez que la película mexicana de terror, dirigida por el uruguayo Guillermo Amoedo, da de qué hablar, pues cuando Robert Francis Prevost asumió su papel como Papa y eligió el nombre de León XIV, se retomó el mismo fragmento.

El Vaticano informó que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón y como parte del tratamiento se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. (EFE).

¿Cómo es la escena de la muerte del Papa León XIV?

La película comienza con la voz de una mujer que reza el ‘Padre nuestro’ una y otra vez. Tras ello, se muestra la transmisión de un noticiero en el que se informa que el ‘Papa León XIV’ falleció.

“Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, por el que había sido internado la semana pasada”, dice el reportero.

La escena cobró aún más relevancia debido a que el Papa León se encuentra actualmente en el hospital Gemelli de Roma, al que llegó con el objetivo de que le extirparan un nódulo pulmonar. Poco después, el Vaticano confirmó que el pontífice tiene cáncer.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, señala el comunicado.

Aunque en la película el Papa fallece por otras complicaciones de salud, las similitudes entre la hospitalización de León XIV y el nombre llamaron la atención, en especial porque El Habitante se estrenó en 2017, ocho años antes de que Robert Francis Prevost fuera seleccionado como el nuevo líder de la Iglesia Católica.

¿Por qué eligieron el nombre de León XIV para la película de terror?

Lejos de todas las teorías conspirativas, el director Guillermo Amoedo explicó en una entrevista que todo se trata de una coincidencia, ya que el guion de la cinta se escribió entre 2015 y 2016, tras una ardua investigación.

“Me puse a investigar mucho sobre exorcismos reales, exorcistas, profecías y escrituras”, comentó en una conversación con el canal de YouTube El grito de la llorona con Alain Luna.

Guillermo indica que, aunque la historia que se cuenta es ficticia, tomó diversos elementos de la vida real para nutrir a sus personajes y hacer que la trama se sintiera mucho más verídica, tratando de respetar la religión católica.

Con ayuda de toda la investigación, también seleccionó el nombre del sumo pontífice, ya que estudió la lista de los nombres que han elegido los dirigentes de la Iglesia, así como los de los ‘antipapas’.

Además, analizó la profecía de San Malaquías, que enumera a todos los supuestos papas que habrá hasta el último, con el cual se marcará el fin de los tiempos. “Después de ver los resúmenes de los nombres que había, cuál podría repetirse y cómo era el sistema, fui más o menos llegando a León XIV”, comentó.

Y aunque sí existe una lógica detrás de haber seleccionado el nombre, Guillermo reiteró que todo fue una simple coincidencia: “Está sacado de profecías. Fue algo que fui investigando (...) Pero fue un nombre que salió. Nunca lo vi como ‘es el papa que va a salir después’ (...) en ese momento era ficticio”, dijo.

¿De qué trata ‘El Habitante’, película que narra la muerte del Papa León XIV?

La película cuenta la historia de tres hermanas que irrumpen en la casa de un senador con el objetivo de robar dinero obtenido a base de sobornos, explica la sinopsis de FilmAffinity.

Cuando están en la casa, las mujeres comienzan a escuchar ruidos extraños que provienen del sótano, por lo cual una de ellas baja y se encuentra con una escena terrible: la hija del senador está atada y presenta signos de violencia.

Las hermanas intentan ayudar a la menor; no obstante, poco después se dan cuenta de que algo no está bien con ella, pues comienza a actuar de una forma sumamente extraña.

El Habitante, la película mexicana en la que se muestra un exorcismo, se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix y tiene una duración de una hora y media.