La historia tras ‘El Botín’, película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck, inspirada en hechos reales

Matt Damon y Ben Affleck recibieron una demanda por la película 'El Botín' y el caso en el que se inspiró.

¿Sin plan para la noche? ¿Quieres ver una película sin tardar horas eligiéndola para quedarte dormido a los 10 minutos de que empezó? Tenemos una sugerencia: ‘El Botín’. Inspirada en hechos reales, esta cinta de Netflix provocó una demanda contra Matt Damon y Ben Affleck, los dos protagonistas.

“Oye, ¡tranquilo, viejo!” ¿De qué va la película de Netflix y cómo fue que una producción terminó con problemas legales? Vamos con las luces, cámara… acción.

La cinta en la que Damon y Affleck interpretan al teniente Dane Dumars y al detective J.D. Byrne, respectivamente, cuenta la historia de un decomiso millonario de dinero en Miami.

Todo comienza con el asesinato de la jefa de Damon y Affleck. Tras enterarse del homicidio, ambos policías investigan los hechos y una pista los lleva, junto con su equipo, a una casa en los suburbios, donde encuentran 24 millones de dólares, escondidos en cubetas y detrás de un muro falso.

Después del hallazgo, los policías reciben amenazas a través de llamadas telefónicas. Por si fuera poco, deben lidiar con la desconfianza que se genera entre ellos, ya que cada uno tiene ideas diferentes sobre qué hacer con el botín, que arreglaría sus problemas.

Si bien no te vamos a dar ‘spoilers’ con una explicación del final de la película ‘El Botín’, sí te podemos asegurar que el resultado de la trama son cerca de dos horas de tensión y decisiones sospechosas que te mantendrán en suspenso.

Ahora sí, vamos con la historia real y los personajes involucrados.

¿En qué personas reales se inspira la película ‘El Botín’?

Para ponerte en contexto con la historia de la película de Netflix, estos son los personajes principales y en quienes se inspiran:

Teniente Dane Dumars, interpretado por Matt Damon: Se inspira en el agente Chris Casiano , quien participó en la redada como supervisor del equipo táctico antinarcóticos del Departamento de Policía de Miami-Dade.

, quien participó en la redada como supervisor del equipo táctico antinarcóticos del Departamento de Policía de Miami-Dade. Desiree ‘Desi’ López Molina, interpretada por Sasha Calle: Es un personaje ficticio que vive en la casa de Luis Hernández-González , sentenciado en la vida real a 65 años de prisión por sus actividades delictivas.

, sentenciado en la vida real a 65 años de prisión por sus actividades delictivas. El personaje de Ben Affleck, el detective J.D Byrne, no tiene una relación específica con algún agente en la vida real.

La historia real: Así fue el operativo que inspiró la película ‘El Botín’

En la vida real, la investigación de las actividades criminales de Luis Hernández-González derivaron en el allanamiento de una de sus propiedades en Miami Lakes, hace 10 años, en junio de 2016.

Hernández-González era señalado por lavar dinero del narcotráfico y por ayudar a traficantes de drogas a cultivar mariguana. Además, tenía Blossom Experience, donde vendía artículos de jardinería de interior, de acuerdo con el diario Miami Herald.

Debido a sus actividades ilícitas y a su trabajo en la tienda, Luis Hernández-González amasó una fortuna en efectivo; sin embargo, una llamada intervenida por la policía permitió que los agentes lo relacionaran con el cultivo de mariguana para consumo ilegal.

De esa manera, Chris Casiano y otros agentes allanaron la casa de Hernández-González, donde encontraron más de 21 millones de dólares en efectivo. Hasta ese entonces, ese fue el mayor decomiso de dinero en Miami Lakes, según el Miami Herald.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que, igual en que la película ‘El Botín’, el dinero estaba escondido en paquetes de color naranja que estaban en un compartimiento secreto de la casa, al cual solo se podía entrar desde el ático.

No obstante, ese no fue el único ‘golpe’ que la policía de Miami dio a la fortuna de Luis Hernández-González. Como parte de las investigaciones, las autoridades hallaron otros 700 mil dólares en su tienda de jardinería, entre dinero en efectivo y giros postales.

Tras el operativo, Luis Hernández-González fue detenido junto con su hermana. Además de lavado de dinero, fue acusado de tráfico de mariguana y posesión de un arma de fuego.

¿Quién es Luis Hernández-González? Esta es su historia criminal

Originario de Cuba, Luis Hernández-González es un ingeniero eléctrico que llegó a Estados Unidos en 1994, donde abrió la tienda Blossoms Experience, la cual generó 68.1 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron que estar involucrado en actividades criminales desde enero de 2010 hasta junio de 2016, tiempo en el que compró giros postales por más de 17.7 millones de dólares para evadir impuestos al no presentar el informe de transacciones en moneda del Departamento del Tesoro.

Su carrera criminal establece que también trabajó con traficantes de mariguana de Tennessee entre abril y junio de 2016 .

Pese a las acusaciones en su contra, los abogados lo presentaron como un hombre de negocios brillante, que fue obligado a hacer maniobras turbias, porque los los bancos no aceptaban dinero vinculado a la industria de la mariguana en Florida.

“Trabajaba seis días a la semana, vivía en una casa de clase media alta y daba empleo a su familia para ayudar a mantenerla. En pocas palabras, no se trata de un delincuente que lleva una vida de lujos financiada con ganancias ilícitas (…) Fue víctima de su propio éxito. Ganó muchísimo dinero, tanto que no pudo depositarlo en los bancos", alegó la defensa, según testimonios recogido por el Miami Herald.

Con todo y el esfuerzo de sus abogados, el juez Robert Scola sentenció a Luis Hernández-González a 65 años de prisión, por los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. “Quizás, en 100 años, la gente mire hacia atrás y se ría de que la mariguana era ilegal”, declaró el juez.