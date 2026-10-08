Libros imperdibles de Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026: ‘Quiero ser insoportable’

Anne Carson fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que dialoga con la tradición clásica y explora nuevas formas literarias. (Pontus Lundahl/TT News Agency vía AP)

Anne Carson estaba en Islandia escuchando el viento, cuando recibió una llamada: se acababa de convertir en la decimonovena mujer —entre 103 hombres— en ganar el Premio Nobel de Literatura.

La poesía ha seguido a Carson durante años, incluso en sus momentos cotidianos. “No puedes evitar escuchar el viento aquí. Vivimos con el viento. Es lo que estaba haciendo”, declaró a televisión pública de Islandia (Rúv), mientras agarraba su gorra, a punto de volarse. “Creo que están todos locos, es una locura”, agregó con sorpresa al galardón.

La escritora canadiense comenzó sus viajes a Islandia en 2008 y vive allá desde hace tiempo, incluso en 2022 recibió la nacionalidad islandesa. “Casi todos aquí son poetas, o eso dicen”, comentó.

“La poesía es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve”, afirmó.

La canadiense sonaba desde hace años para el Nobel y en esta edición se escuchaba que estaba frente a competidoras como la mexicana Cristina Rivera Garza, la china Can Xue y el australiano Gerald Murnane.

La Academia Sueca la eligió “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Además, destacó su habilidad para actualizar la tradición literaria clásica y su exploración de posibilidades.

La ensayista supone que su editor estará muy feliz con la presea por la oportunidad de llegar a más lectores: “Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará”. ¿Pero por dónde empezamos?

La escritora canadiense Anne Carson ha construido buena parte de su obra a partir de la literatura y la mitología grecolatinas. (Pontus Lundahl/TT News Agency via AP) (Pontus Lundahl/Pontus Lundahl/TT News Agency vi)

Las obras destacadas de Anne Carson

La Academia Sueca resaltó que desde la década de los 90, el trabajo de Carson ha estado en la escena literaria y en el arte internacional, además de que ella transita entre “la obsesión del filólogo con las palabras y el deseo del poeta por nuevos significados”.

En su trayectoria, hay una fascinación por la tradición griega y romana. Su tesis doctoral fue sobre la literatura clásica y ha traducido a Safo, Sófocles y Eurípides, pues aprendió griego en su adolescencia y cursó Estudios Clásicos en la Universidad de Toronto.

Sus obras se caracterizan por utilizar a los autores grecolatinos para pensar el presente. Así, hay mezclas de Safo, Sófocles, Eurípides o Catulo con Marilyn Monroe y otros personajes que expresan las incertidumbre de la vida contemporánea.

“Quiero ser insoportable”, afirmó la poeta en Stanzas, Sexes, Seductions (Estrofas, sexos, seducciones). En entrevista con The Paris Review, destacó que ese es el efecto que busca provocar.

Carson además reveló en London Review of Books que fue diagnosticada con Parkinson y tiene un síntoma “particularmente mortificante”: “Es difícil describir o explicar la vergüenza de una mala letra. La mala letra es fea. Además, es inauténtica. En el sentido de que no eres tú”.

‘Eros, el dulce-amargo’

En Eros the Bittersweet, publicado en 1986, Anne Carson explora cómo nace el deseo y por qué enamorarse puede implicar placer y sufrimiento al mismo tiempo. A partir de Safo de Lesbos y Platón, hasta personajes literarios como Madame Bovary, Ana Karenina y La Regenta, la escritora examina las contradicciones del amor y la atracción.

Aquí sienta las bases de una idea en su literatura: deseo, ausencia y pérdida.

‘Autobiografía de rojo: una novela en verso’

Esta obra, publicada en 1998, es considerada la más importante de Carson, pues muestra la manera en que transforma los mitos clásicos.

La escritora retoma a Gerión, el monstruo de tres cuerpos y alas rojas que, según la mitología griega, fue derrotado por Heracles durante uno de sus trabajos, y lo imagina de nuevo como un adolescente homosexual que lleva una vida marcada por la soledad, la fotografía y el deseo, el cual senamora de Heracles.

‘La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos’

En The Beauty of the Husband (La belleza del marido, 2001), Carson tomó como punto de partida la historia de un matrimonio y su ruptura, pero la convirtió en una obra híbrida que mezcla poesía, reflexión y narrativa.

El libro está dividido en 29 partes, cada una concebida como un “tango”, para reconstruir desde distintos ángulos la relación de una pareja y su separación.

‘Hombres en sus horas libres’

Men in the Off Hours es una colección de poesía y prosa publicada en 2000, que recibió el Premio Griffin de Poesía de Canadá en 2001.

Carson vuelve a uno de los recursos que atraviesan su obra: poner en diálogo épocas y autores muy distintos. Aquí, el historiador griego Tucídides aparece junto a la escritora británica Virginia Woolf, en una combinación que conecta la Antigüedad clásica con la literatura del siglo XX.

‘Norma Jean Baker de Troya’

Años después, en Norma Jeane Baker of Troy (Norma Jean Baker de Troya, 2019), Carson volvió a cruzar la cultura contemporánea con la tradición clásica.

Esta vez puso en diálogo a Helena de Troya, la mujer cuya belleza está ligada al relato de la guerra de Troya, con Marilyn Monroe, cuyo nombre de nacimiento era Norma Jeane Baker.

En Nox, Anne Carson reconstruye la relación con su hermano Michael a partir de fotografías, cartas, recuerdos y la traducción de un poema de Catulo. (Foto AP/Mark Lennihan, archivo) (Mark Lennihan/AP Photo/Mark Lennihan)

‘Nox’

Uno de los trabajos más personales de Carson es Nox (2010), creado a partir de la muerte de su hermano Michael, con quien había mantenido poco contacto durante cerca de dos décadas.

En lugar de construir una biografía convencional, la autora reunió fotografías, cartas, recuerdos y fragmentos de su propia escritura para reconstruir la relación con él y acercarse a una ausencia que también estaba marcada por los años de distancia.

La obra incluye además su traducción del poema 101 de Catulo, dedicado a un hermano. Todo el material aparece reunido en un libro desplegable, concebido como un objeto que puede recorrerse y desplegarse físicamente.

Anders Olsson, presidente del Comité Nobel de Literatura, la describió como “una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido”.

Con información de EFE y AP.