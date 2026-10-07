Cristina Rivera Garza: ¿Qué libros ha escrito la mexicana que suena para el Nobel de Literatura 2026?

'El invencible verano de Liliana' le valió a Cristina Rivera Garza el Premio Pulitzer en 2024.

Cristina Rivera Garza podría sumar otro reconocimiento internacional a una trayectoria literaria que ya incluye el Premio Pulitzer. La escritora mexicana aparece entre los nombres que circulan en las quinielas para el Premio Nobel de Literatura 2026, cuyo ganador será anunciado este jueves por la Academia Sueca.

La mexicana comparte las listas de posibles ganadores con escritores como Can Xue, el australiano Gerald Murnane, el japonés Haruki Murakami, el estadounidense Thomas Pynchon, la canadiense Margaret Atwood y el español Enrique Vila-Matas. Sin embargo, como ocurre cada año, se trata únicamente de especulaciones.

Rivera Garza ha construido una carrera literaria que abarca la novela, el cuento, la poesía y el ensayo. En 2024 alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al ganar el Premio Pulitzer por ‘El invencible verano de Liliana’, en la categoría de Memoria o autobiografía.

¿Quién es Cristina Rivera Garza?

Nacida en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964, Rivera Garza estudió Sociología en la UNAM y posteriormente realizó una maestría y un doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. Su obra ha abordado asuntos como la migración, la frontera, la identidad, la violencia de género, los feminicidios y la salud mental.

Además de su trabajo literario, Rivera Garza también es profesora distinguida de la Universidad de Houston y fundadora del doctorado en Escritura Creativa en Español de esa institución. Desde 2023 forma parte de El Colegio Nacional, donde se convirtió en la primera escritora en pertenecer a la institución.

Su trayectoria también incluye el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Anna Seghers, el Shirley Jackson, el Roger Caillois, el Mazatlán de Literatura y el Xavier Villaurrutia, además de una beca MacArthur en 2020.

La escritora Cristina Rivera Garza durante la presentación de sus nuevos libros 'Andamos Perras, Andamos Diablas' y 'Las Chicas Muertas Hablan al Unísono' en 2025. (Daniel Augusto)

‘El invencible verano de Liliana’, el libro que le dio el Pulitzer

Publicado originalmente en 2021, el libro reconstruye la vida de Liliana Rivera Garza, hermana de la autora, quien fue víctima de feminicidio en 1990 cuando tenía 20 años. Décadas después, Rivera Garza recuperó cartas, notas y documentos personales de Liliana, además de testimonios de familiares, amistades y otras personas relacionadas con su vida, para reconstruir no sólo su asesinato, sino también quién era ella.

El libro se convirtió en una investigación sobre la memoria, la violencia contra las mujeres y la búsqueda de justicia. Su edición en inglés, Liliana’s Invincible Summer, obtuvo el Pulitzer en 2024.

La propia autora ha explicado que su escritura busca generar una conexión particular con quienes leen sus textos. Para Rivera Garza, no existe una fórmula para producir un bestseller; lo importante está en las posibilidades de cercanía que puede generar la escritura.

Rivera Garza reconstruye en 'El invencible verano de Liliana' la vida de su hermana, víctima de feminicidio en 1990.

‘Nadie me verá llorar’, ganadora del Premio Sor Juana

Mucho antes del Pulitzer, Rivera Garza ya había construido una reputación como una de las escritoras mexicanas más importantes de su generación.

Entre sus obras más conocidas está ‘Nadie me verá llorar’, publicada en 1999 y ambientada en el México de principios del siglo XX. La novela explora la vida de una mujer internada en un hospital psiquiátrico y aborda temas relacionados con la memoria, la identidad y la enfermedad mental.

La obra le valió, entre otros reconocimientos, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, galardón que la autora también recibió por ‘La muerte me da’. De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, Rivera Garza es la única escritora reconocida en dos ocasiones con este premio.

‘La cresta de Ilión’ y ‘El mal de la taiga’ son otras de las novelas que forman parte de una bibliografía caracterizada por experimentar con géneros y estructuras narrativas.

La novela 'Nadie me vera llorar' está ambientada en el México de principios del siglo XX y aborda la memoria, la identidad y la enfermedad mental.

‘Autobiografía del algodón’: memoria familiar y frontera

Otra de las obras más relevantes de Rivera Garza es ‘Autobiografía del algodón’, publicada en 2020.

En ella, la autora parte de la historia de su propia familia para reconstruir la vida de trabajadores y campesinos vinculados con el cultivo del algodón en la frontera entre Tamaulipas y Texas. La novela entrelaza memoria familiar, migración, deportación, expulsión y repatriación con la historia de una región fronteriza.

El libro también muestra una característica que atraviesa buena parte de la obra de Rivera Garza: la búsqueda en archivos, documentos y testimonios para reconstruir historias personales que también forman parte de procesos históricos más amplios.

De ‘Lo roto precede a lo entero’ a ‘Terrestre’

Entre sus trabajos más recientes de la autora destaca ‘Lo roto precede a lo entero. 125 infraensayos’, un libro construido a partir de textos breves que surgieron de su experiencia escribiendo en un blog. La autora los describe como textos que pueden presentar una idea o una argumentación incluso cuando ocupan apenas una frase o unos cuantos párrafos.

En 2025 publicó además ‘Terrestre’, señalado por Penguin Random House como su novela más reciente. Su bibliografía incluye también ‘Había mucha neblina o humo o no sé qué’, ‘Dolerse. Textos desde un país herido’, ‘Los muertos indóciles. Necroescritura y desapropiación’ y ‘Escrituras geológicas’.