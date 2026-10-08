No fue para Cristina Rivera Garza: Nobel de Literatura 2026 va para poeta canadiense Anne Carson

La obra de Anne Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina.

La canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, anunció la Academia Sueca este jueves 8 de octubre.

Entre los nombres que ‘sonaban’ para llevarse el galardón estaba el de la mexicana Cristina Rivera Garza. El último escritor mexicano en ganar el Nobel de Literatura fue Octavio Paz en 1990.

¿Cómo se enteró Anne Carson de su Nobel de Literatura?

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, habló con Carson por teléfono pocos minutos antes del anuncio.

“Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz”, indicó.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres. En 2013 había sido galardonada Alice Munro.

¿Cuáles son las principales obras de Anne Carson?

La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad grecolatina. En 1981 publicó su tesis doctoral sobre literaturas clásicas, cuyo título, en latín, Odi et Amo ergo sum (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes Cogito ergo sum (Pienso luego existo).

A lo largo de toda su carrera, Carson ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria se ha centrado en “la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados”, según la Academia. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

Anne Carson, poeta apasionada por la Grecia clásica

La Premio Nobel de Literatura 2026, Anne Carson, es una poeta, ensayista, traductora, profesora y especialista en literatura clásica, principalmente en Grecia. Profundamente reservada, Carson es reticente a que hablen sobre su vida privada, que guarda celosamente, por lo que hay pocos datos biográficos.

Desde muy joven fue una apasionada de la literatura clásica, eje de su obra. Su primer acercamiento con la literatura fue en el instituto cuando un profesor la invitó a que profundizara sobre la cultura y el lenguaje de la Grecia clásica, lo que reconoce que le ayudó a formarse como futura escritora.

Como profesora de cultura clásica, con una sólida formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia, en su obra suele haber referencia a estos temas. Por ejemplo, la Grecia clásica aparece en obras como Eros dulce y amargo, publicada en 1986, donde realiza un análisis del concepto clásico griego referido al amor y la pasión.