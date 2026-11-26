En sus primeros años, Casa Herradura cambió de propietario; sin embargo, desde hace un siglo permanece ligada a la misma familia. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

En Jalisco, el tequila es mucho más que una bebida. Es parte de un paisaje cultural construido durante siglos, donde el cultivo del agave, las antiguas haciendas y los conocimientos transmitidos entre generaciones han dado identidad a comunidades enteras.

Uno de los destinos para conocer esta historia es Amatitán, municipio que forma parte del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006.

La distinción abarca 34,658 hectáreas que incluyen campos de agave azul, poblaciones tradicionales e instalaciones vinculadas con la producción tequilera. Hoy, este patrimonio también representa una oportunidad para el turismo cultural, al permitir que los visitantes conozcan los procesos y oficios detrás de una de las industrias más representativas del país.

Una tradición que también se puede recorrer

Entre las haciendas de la región se encuentra Casa Herradura, cuya historia se remonta a 1870. Sus instalaciones en Amatitán conservan espacios que permiten comprender distintas etapas de la elaboración del tequila, desde la cocción del agave hasta la fermentación, destilación y maduración.

La destilería ofrece recorridos guiados para adultos por sus patios, hornos y áreas de producción, convirtiendo el proceso tequilero en una experiencia de aprendizaje sobre la historia y las tradiciones locales.

Precisamente, esa relación entre el territorio, el oficio y el paso del tiempo es el punto de partida de “Nada a la Suerte, todo a la dedicación”, la nueva campaña de Tequila Herradura, con la que la marca recupera una historia ligada a sus orígenes.

Según la tradición de la empresa, su símbolo nació cuando don Aurelio Félix López encontró una herradura semienterrada mientras recorría los campos de agave. Aquella casualidad terminó convirtiéndose en un emblema que ha acompañado a la marca durante más de 155 años.

De los campos de Jalisco a una experiencia sensorial en CDMX

El pasado 12 de noviembre, la firma trasladó parte de ese universo a Ciudad de México mediante una experiencia inmersiva inspirada en Casa Herradura.

El recorrido reunió instalaciones dedicadas al origen de la marca, los hornos tradicionales, la fermentación natural y el añejamiento. Los asistentes también participaron en actividades relacionadas con los aromas del entorno botánico de la hacienda y conocieron piezas artísticas de Román de Castro.

La experiencia incluyó una cata de Directo de Alambique, edición limitada de la Colección de la Casa. Se trata de un tequila sin añejamiento, con 55% de alcohol por volumen, que permite conocer una expresión del destilado antes de su paso por barrica.

Una propuesta de coctelería y las presentaciones musicales de Budaya y Paurrro completaron el encuentro, que reunió a personalidades del entretenimiento, el arte y el diseño.

Más allá de la campaña, esta iniciativa refleja cómo las historias vinculadas con productos tradicionales pueden acercar al público a sus lugares de origen.

Para quienes buscan experiencias culturales distintas, Amatitán ofrece una oportunidad de descubrir que detrás del tequila hay mucho más que una etiqueta: existe un paisaje, una comunidad y siglos de conocimientos que forman parte del patrimonio mexicano.