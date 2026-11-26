En la 'mañanera' del lunes 23 de noviembre, el Gabinete de Seguridad dio más detalles de la detención del 'Chapo Isidro'.

‘El Chapo Isidro’ perdió la posibilidad de detener su posible extradición a Estados Unidos. ¿El motivo? No firmó el documento.

El Órgano de Administración Judicial informó de una solicitud de amparo a favor del líder del Cártel de Guasave, esto en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México.

No obstante, el juez encargado de la revisión desechó el expediente electrónico registrado con el número 1395/2026, que se remitió por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. El recurso fue inscrito por una persona de nombre Hugo Dionisio Guadalupe, quien se ostentó como promovente.

La demanda de amparo indirecto estaba relacionada con una supuesta orden de expulsión hacia Estados Unidos, una medida aplicada por el Gobierno de México en el caso de otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero.

La demanda de amparo señala como autoridades responsables a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Fiscalía General de la República,a quienes atribuye la emisión de un mandato de entrega o traslado administrativo a las autoridades de EU.

El juez desechó la solicitud de amparo porque no presentaba la firma electrónica ni la firma autógrafa del ‘Chapo Isidro’, un requisito indispensable para acreditar la petición del juicio de garantías.

El escrito argumenta que “la ausencia del certificado digital, o de la rúbrica física, impide dar trámite legal a un expediente sin la certeza de la intención formal del promovente”.

El juez también precisó que Fausto Isidro Meza Flores no está imposibilitado para realizar su firma de propia mano, y su reclusión en Penal del Altiplano no es un obstáculo físico o jurídico para suscribir la demanda.

De esta forma forma el juzgador comisionó a un actuario para notificar de manera personal al ‘Chapo Isidro’ en el centro penitenciario federal donde se encuentra.

¿Quién decidirá si ‘El Chapo Isidro’ es expulsado a EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad evaluarán si Fausto Isidro es extraditado a Estados Unidos o enfrenta primero un proceso judicial en México por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

La mandataria explicó que la decisión deberá considerar qué resulta más conveniente para “la paz y la seguridad nacional” de México.

Al respecto, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió que se reconsidere una eventual extradición, mientras que la FGR informó que la posible entrega de ‘El Chapo Isidro’ a EU dependerá del tratado bilateral y otros procesos diplomáticos.

La audiencia inicial de Fausto Isidro Meza Flores está programada para el próximo sábado 28 de noviembre.