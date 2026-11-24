Fausto Isidro Meza Flores está recluido en El Altiplano, luego de que un juez le impusiera prisión preventiva justificada.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, enfrenta seis cargos federales en Estados Unidos, por los que podría ser condenado a muerte o pasar el resto de su vida en prisión.

El líder del Cártel de Guasave, detenido el pasado 20 de noviembre en Sinaloa, tiene una solicitud de extradición tramitada por la Corte Federal para el Distrito de Columbia. Entre los delitos que se le imputan están conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero, apoyo material a una organización terrorista y narcoterrorismo.

Sin embargo, su traslado a Estados Unidos todavía no está definido. Mientras las autoridades mexicanas sostienen que primero deberá enfrentar a la justicia en el país, Washington buscaría una alternativa para acelerar su entrega y evitar que el proceso de extradición se prolongue durante años.

EU busca una entrega expedita de ‘El Chapo Isidro’

De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, fuentes federales estadounidenses señalaron que esperan recibir a Meza Flores en cuestión de semanas o meses a través de una entrega directa pactada por ambos gobiernos.

El mecanismo planteado sería un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para concretar la entrega de Meza Flores, sin recurrir al procedimiento ordinario de extradición, que puede llevar más tiempo.

Según las fuentes consultadas por el periodista, el proceso sería similar al utilizado en febrero de 2025, cuando el Gobierno mexicano trasladó a 29 presuntos integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos por razones de seguridad nacional.

A cambio de agilizar la entrega del ‘Chapo Isidro’, el Departamento de Justicia estadounidense se comprometería a no solicitar la pena de muerte en su contra, pese a que los delitos que enfrenta contemplan esa posibilidad.

De concretarse el acuerdo, el presunto narcotraficante quedaría a disposición de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, donde tendría que responder por los seis cargos que enfrenta.

¿De qué acusan al ‘Chapo Isidro’ en México?

Aunque Estados Unidos presentó una solicitud para extraditarlo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Fausto Isidro Meza Flores enfrentará primero un proceso judicial en México.

Fue imputado por su probable participación en delitos contra la salud, posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, así como por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por estos señalamientos, un juez le impuso prisión preventiva justificada y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Este 24 de noviembre, la FGR informó que ‘El Chapo Isidro’ continuará a disposición de las autoridades mexicanas y precisó que la continuación de su audiencia inicial se realizará el próximo 28 de noviembre. La Fiscalía también confirmó que existen investigaciones abiertas en su contra en México por posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.