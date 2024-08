¿Hijo del ‘Chapo’ podría ser condenado a pena de muerte? Su abogado lo explica

Luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declara “no culpable” de cargos relacionados con el narcotráfico en su primera audiencia en una corte federal de Chicago, su abogado Jeffrey Lichtman reveló que el hijo del ‘Chapo’ podría recibir una pena de muerte.

De acuerdo con el periodista Jason Meisner, quien trabaja para el diario Chicago Tribune, el abogado del hijo del exjefe del Cártel de Sinaloa anunció que debido a que no hubo un acuerdo de extradición entre los gobiernos de Estados Unidos y México, podría ser condenado a muerte por uno de los cometidos.

La Justicia estadounidense acusa a Joaquín Guzmán López de cinco delitos, incluido tráfico de narcóticos, conspiración, lavado de dinero y violaciones a la ley de armas.

Lichtman explicó que después de que el pasado martes 30 de julio, el hijo del Chapo se presentara ante la corte e hiciera su declaración, Guzmán López renunció a su derecho a una audiencia de detención, por lo que permanecerá a la espera del juicio.

“Guzmán López renunció a su derecho a una audiencia de detención y permanecerá detenido a la espera del juicio. Como no hubo un acuerdo de extradición entre los gobiernos de EU y México, podría ser condenado a muerte por uno de los cargos”, dijo Lichtman en un encuentro con periodistas.

Al finalizar la audiencia, Lichtman reveló que solo había podido hablar brevemente con su cliente. “Está feliz de estar aquí. Es todo lo que puedo decir en este momento”, dijo Lichtman. “Ya me cae bien. Es alguien con quien me puedo identificar. Tal como me identifiqué con su padre, tal como me identifiqué con Ovidio”.

Lichtman fue también abogado de Guzmán Loera, cofundador del cartel de Sinaloa a finales de 1980 junto al Mayo Zambada, por quien el Gobierno de EE.UU. ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

¿Cómo fue la audiencia de ‘el Chapito’ en Chicago?

El mexicano Joaquín Guzmán López se declaró no culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en una corte federal de Chicago realizada el martes 31 de julio, tras ser arrestado el pasado jueves a su llegada a este país junto a Ismael ‘el Mayo´ Zambada.

Guzmán López, de 38 años, conocido como el Chapito -mote que comparte con sus hermanos- fue presentado con sus manos esposadas y con el uniforme naranja de la prisión, según periodistas presentes en la sala.

El hijo del Chapo declinó la asistencia de una intérprete en español y contestó en inglés a las preguntas que le hizo la jueza Sharon Coleman, y dijo además a la corte que está en tratamiento por su problema de tiroides y alta presión.

Por lo que solicitó ante la corte las medicinas que necesita debido a sus dificultades médicas. Guzmán López permanece preso en Chicago sin derecho a fianza y su próxima audiencia fue fijada para el 30 de septiembre.

* Con información de EFE