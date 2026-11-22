Varios elementos de las fuerzas federales han muerto en los operativos contra capos del narcotráfico.

Los operativos para la captura de líderes criminales de alto perfil, durante los gobierno de la Cuarta Transformación, han dejado al menos 57 elementos de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina muertos.

Dichas muertes ocurrieron en las acciones de detención o abatimiento de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; Rafael Caro Quintero, líder histórico del narcotráfico en México; Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo’ Isidro, líder del Cártel de Guasave.

Las víctimas del ‘Culiacanazo’

De acuerdo con un recuento elaborado por EL FINANCIERO, un primer hecho ocurrió el 17 de octubre de 2019, en el llamado ‘Culiacanazo’, donde las fuerzas especiales del Ejército realizaron un fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’.

A pesar de que ese día se detuvo a ‘El Ratón’, de inmediato fue liberado por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien después refirió que lo hizo para evitar un baño de sangre por ataques a la población civil.

Durante la acción para detener a uno de los herederos del liderazgo de una facción del Cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos o Los Menores, murió un elemento de la Guardia Nacional.

La detención de Caro Quintero

Posteriormente, el 15 de julio de 2022, las fuerzas federales mexicanas se apuntaron uno de los mayores logros en la estrategia contra el crimen organizado, al detener a Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’.

La acción ocurrida en Choix, Sinaloa, dejó un saldo de 14 elementos de la Marina Armada de México muertos. Los elementos fallecieron al desplomarse un helicóptero Black Hawk que participó en la acción.

El 5 de enero de 2023, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, durante la detención de Ovidio Guzmán murieron 10 militares, siete en combate y tres al ser emboscados.

Enfrentamientos por ‘El Mencho’ y ‘El Chapo Isidro’

Tres años después, el 22 de febrero de 2026, durante el operativo para la detención de ‘El Mencho’, líder fundador del CJNG, en Tapalpa, Jalisco, murieron 28 elementos, 3 militares y 25 de la Guardia Nacional.

El pasado 21 de noviembre, durante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa, murieron cuatro militares durante el operativo.