El sobrino de Rafael Caro Quintero fue asesinado junto con su escolta, un militar retirado, durante un ataque directo ocurrido el sábado 21 de noviembre. (Especial).

Las autoridades de Puebla confirmaron que Paulino ‘N’, una de las dos víctimas del homicidio cometido en Santa Clara Ocoyucan, era un militar en retiro y escolta de Pablo Quintero Navidad, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

En un encuentro con medios de comunicación, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó la identidad de la segunda víctima y detalló que los homicidios ocurrieron que en Lomas de Angelópolis III.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de seguridad de Ocoyucan, elementos policiacos acudieron al lugar luego de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, localizaron a dos hombres con heridas de bala, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos. Sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

En una primera información, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reportó que las víctimas fueron registradas como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, ambos originarios de Sinaloa, e informó que inició las investigaciones ministeriales y periciales para esclarecer el doble homicidio.

Según los primeros reportes, los responsables escaparon a bordo de un automóvil Volkswagen Taos gris. En el lugar también fue localizada un arma de fuego calibre .556.

¿Quién era Juan Pablo Quintero Navidad, alias ‘El 25’?

Juan Pablo Quintero Navidad, conocido como ‘El 25’, fue identificado por las autoridades estatales como sobrino de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con la información difundida tras el ataque, Quintero Navidad era señalado presuntamente como líder del grupo delictivo conocido como ‘La Plaza’.

Cuestionado sobre si el doble homicidio estaría relacionado con actividades del narcotráfico, el secretario de Gobernación de Puebla señaló que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el móvil de la agresión.

¿Qué se sabe de la investigación por el doble homicidio en Puebla?

Samuel Aguilar Pala informó que elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar de los hechos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables, en coordinación con el gobierno federal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad y su escolta.