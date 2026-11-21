Tras la detención de Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’, las felicitaciones no se hicieron esperar. Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció la labor de las autoridades federales de México.

Señaló que se trató de una “victoria significativa” contra una organización criminal vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Acusó a la organización que presuntamente lidera ‘El Chapo Isidro’ de contribuir a la inestabilidad en México por diversos hechos violentos relacionados con la disputa de plazas, así como del tráfico de fentanilo.

“(La) DEA elogia a las autoridades mexicanas por esta operación decisiva y sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”, se lee en un breve posicionamiento atribuido a Terry Cole.

¿Cómo ocurrió la detención de ‘El Chapo Isidro’?

La noche del 20 de noviembre, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Guasave, Sinaloa, inició con un enfrentamiento entre sujetos armados, presuntos integrantes del Cártel de Guasave, organización que lidera ‘El Chapo Isidro’.

La situación escaló en cuestión de minutos. Miembros de la misma organización realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en las entradas a Guasave. Además, desplegaron camionetas con ametralladoras de grado militar para hacer frente a los elementos del Ejército Mexicano.

El intercambio de balas obligó a suspender un juego de béisbol y las autoridades declararon un toque de queda ante la violencia. Las fuerzas castrenses desplegaron helicópteros desde los que accionaron ametralladoras minigun contra vehículos en los que presuntamente viajaban criminales.

Luego de horas de silencio, Omar García Harfuch y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron la detención de ‘El Chapo’ Isidro, junto con Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, segundo al mando de esa organización criminal, y José ‘N’, operador financiero de ese mismo grupo delictivo.

Al menos dos militares muertos en operativo contra ‘El Chapo Isidro’

De acuerdo con versiones preliminares, en el operativo habrían fallecido dos soldados y otros ocho resultaron heridos durante el intercambio de balas con presuntos delincuentes.

En tanto, no existe un saldo oficial de los presuntos delincuentes que murieron a manos del Ejército Mexicano tras el enfrentamiento que culminó con la detención de ‘El Chapo Isidro’.

Las primeras imágenes de la mañana de este 21 de noviembre muestran puntos carreteros bloqueados por restos de vehículos incendiados, algunos negocios afectados y las calles de Guasave vacías tras la lamentable jornada violenta.