Abate la Marina a segundo de El Chapo Isidro 

Elementos de la Marina abatieron la noche del martes a Jesús González Peñuelas, El Chuy, segundo al mando del Cártel de Guasave, que dirige Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. No es un hecho menor si se toma en cuenta que Estados Unidos lo buscaba y ofrecía 5 millones de dólares de recompensa por su captura, pues lo identifica como uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país.

Reta Lorenzo a auditar nuevamente su gestión

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Auditoría Superior investigar la gestión de Lorenzo Córdova, el expresidente del INE retó a que revisen sus cuentas, pues afirmó que “quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”. El exfuncionario, de nueva cuenta recurrente en la mañanera tras el escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei, dijo que ya fue auditado y, aunque el Órgano Interno de Control de la institución anterior, de corte morenista en ese entonces, quiso achacarle irregularidades, nada más se quedó en lo mediático.

Una revelación en la contienda de BCS

No pierda de vista a Paulina Talamantes Geraldo en Baja California Sur. Se trata de una mujer que quiere seguir caminando cerca de su gente. Con la sencillez de quien sabe que escuchar también es una forma de servir, Paulina ha encontrado en el contacto directo con las familias una de sus principales motivaciones. Como mujer, empresaria y paceña, cree en el talento de las mujeres, en la fuerza de la juventud y en la importancia de abrir espacios para que más mujeres puedan participar y transformar su comunidad. Hoy, su mirada está puesta en el sexto distrito local, con la intención de seguir recorriendo sus colonias, escuchando a las familias y construyendo desde el territorio. Sin perder de vista algo fundamental: el verdadero valor está en la gente, en sus historias y en la confianza que se construye con hechos. Veremos si se concreta la esperanza de esta prometedora política.

Proselitismo en la Cámara alta

Y luego se quejan de que la oposición los critica por no guardar ni las formas. Ayer las cabezas del Senado, Ignacio Mier e Higinio Martínez, recibieron a los senadores que pidieron licencia para ser corcholatas de Morena en 2027 a las gubernaturas. El objetivo fue “mantener la cohesión del movimiento”, dijo el coordinador de la bancada. Los recibieron como si todavía fuera su casa, y hasta foto oficial sacaron, cuando ya no son legisladores en activo, sino virtuales precandidatos de un partido. ¿Qué dirá el ‘nuevo’ INE al respecto?

¿Cómo se logró el acuerdo entre Jalisco y el gobierno federal?

Gestiones durante meses. El gobernador Pablo Lemus buscó durante meses al gobierno federal para presentarle los proyectos que Jalisco necesita para mejorar el abasto y la calidad del agua. En las reuniones participaron también funcionarios estatales, quienes llevaron las propuestas ante la Comisión Nacional del Agua y contribuyeron a mantener el diálogo técnico e institucional. Proyectos concretos, no sólo ideas. Las gestiones se apoyaron en proyectos definidos, con alcances y costos estimados. El acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, por ejemplo, ya tenía una propuesta formal presentada ante el Congreso de Jalisco. Esa preparación permitió que las conversaciones avanzaran con obras específicas sobre la mesa. Diálogo sin peleas. Mientras Morena Jalisco buscó llevar el tema del agua al terreno de la confrontación política, el gobernador Pablo Lemus no se distrajo de su objetivo: dialogar con el gobierno federal y conseguir recursos para Jalisco. Ayer se vio el resultado.