Ley del hielo en la “herradura de la democracia”

La comunicación en el INE de Guadalupe Taddei estaba tan rota que ayer, tras el nombramiento de Blanca Cruz como presidenta provisional, el consejero Martín Faz confesó que la sonorense ni siquiera le dirigía la palabra. Y es que era un secreto a voces que la comunicación entre la hoy expresidenta del organismo electoral y varios de sus pares era inexistente. La confesión dibuja de cuerpo entero que Taddei hizo de la “herradura de la democracia” su feudo. Y saldrán más cosas, no lo dude.

No “fastidien” al Cuau con “temas políticos”

Cuauhtémoc Blanco tronó ayer de nuevo contra los periodistas. Y es que ante la versión de que su esposa Natalia Rezende fue detenida en Estados Unidos por llevar más dólares de los permitidos sin declarar, sostuvo en San Lázaro que “a la gente que inventa esto, que dejen de estar fastidiando, no detuvieron a nadie”. Remarcó que “es falsa la información, vayan e investiguen”. Y cortó: “Es un tema político y estoy cansado de falsedades”. Lo que sí aceptó es que tiene “muchos, miles de enemigos políticos y de todos los partidos”. Ahí ha de estar el problema.

INE, “sacudida”… de “conciencia”

Entre juego y broma tomaron ayer los diputados del PAN y el PRI la expresión del morenista Ricardo Monreal, de que al INE le urge una “sacudida”. “Lo primero que se tiene que sacudir es la conciencia de este órgano legislativo; de poco sirve llamar a sacudir al instituto electoral si no sacudimos las formas en las que designamos al Comité Técnico Evaluador ni despartidizamos, desoficializamos y descuatroteizamos esas definiciones”, reprochó el líder panista en San Lázaro, José Lixa. Más que “sacudida”, la solución es que “al nuevo presidente del INE lo ponga la oposición”. Piden imposibles.

Máscara vs. cabellera

La que no quita el dedo del renglón es la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, pues ayer anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntas irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género, luego de las declaraciones que realizó la mandataria estatal durante una serie de entrevistas en medios nacionales de que la morenista estaba ligada con un cártel del narcotráfico. Este encontronazo apenas comienza.

¿Quién quedará en la dirección de la Escuela Judicial?

Tras la renuncia de Sergio Molina como director de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de la Federación, han surgido nombres de posibles sucesores. Llama la atención que en la lista suena con mayor eco el nombre de Antonio Sorela, se dice, hombre cercano al presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar. Sorela fue candidato a ministro de la SCJN, pero la entrevista que le hicieron como parte del procedimiento fue un desastre. Lo cierto es que aún no se sabe quién quedará en el puesto.

Que arrojen la primera piedra…

Quienes pueden estar tranquilos, por ahora, son Andy López Beltrán y el senador Adán Augusto López. Resulta que la FGR negó tener elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación por huachicol fiscal contra estos ilustres personajes de la ‘4T’. Nada, a pesar de que el sobrino detenido de Rafael Ojeda, extitular de la Marina, dijo tener conocimiento o haber escuchado de la participación de dichas personas en la trama.