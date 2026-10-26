La desbandada que se viene en el INE

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, en medio de escándalos por favorecer a empresas, podría generar una desbandada masiva en la Junta General Ejecutiva de la institución, pues la mayoría de funcionarios fueron impuestos por ella con los superpoderes que la Cámara de Diputados le dio. Muchos consejeros alertaron de la falta de experiencia de las personas que Taddei colocó en puestos clave, y de los despidos masivos que ejecutó para colocar a sus afines, y la consecuencia natural de su dimisión sería la desbandada en pleno proceso electoral y que la nueva presidencia del INE deberá resolver. Suerte.

El proveedor favorito, celebrando… la derrota

Cómo estaban las cosas en el INE bajo la presidencia de Taddei, que en un video que circuló desde la semana pasada se aprecia a José Alfredo Hernández Casillas celebrar con un brindis, con la propia presidenta del INE, la presunta adjudicación de la producción de la credencial de elector, a pesar de que la empresa con la que él estaba relacionado, Litho Formas, no ganó la licitación. Pareciera que era tal el descaro que ya no le importaba conocer el resultado de las licitaciones, sino que prácticamente las asumía para él. Hernández Casillas y Taddei todavía tendrán que dar muchas explicaciones.

Las declaraciones que envejecen mal

“Honesta” e “incapaz de actuar como Lorenzo Córdova” fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador definió el 31 de marzo de 2023 a Guadalupe Taddei tras ser designada como presidenta del INE. Esas declaraciones envejecieron mal, pues a más de tres años de defenderla, Taddei anunció su renuncia al INE en medio de la polémica por favorecer a un empresario. AMLO también ensalzó el método de la tómbola para elegir la cabeza del INE. ¿Qué pasará por la mente del tabasqueño ahora que quien defendió dejó la institución por actos de corrupción?

El debate sobre las estancias turísticas en CDMX

En la discusión sobre el alojamiento turístico en la CDMX hay una voz que casi no se ha escuchado: la de los pequeños anfitriones. Vecinas, adultos mayores o familias que comparten a través de una app una habitación o el departamento de al lado para completar el gasto del mes, y que no tienen que ver con los grandes operadores. A ellos les preocupa el límite de 50% de noches al año previsto para los inmuebles sujetos al régimen de estancia turística eventual. Para muchos, eso implicará ver reducidos los ingresos para sus gastos cotidianos o incluso de los que depende el mantenimiento de su hogar. Y no piden quedar fuera de las reglas, sino que se distinga entre quien comparte su casa para complementar su ingreso y los que hacen negocios a gran escala.

Alistan reto navideño

El PRI bien sabe que se acerca la elección y que el dinero es uno de los temas más constantes del pueblo bueno, así que alista una iniciativa para que en la Ley de Ingresos se exente al aguinaldo de impuestos y “sin importar cuánto ganes” porque “es justo que tengas una buena Navidad, que le compres regalos a tus hijos, que tengas dinero que te alcance”, adelantó Manuel Añorve, coordinador tricolor en el Senado. Lanzó el reto a Morena de aprobarlo, ya que tiene mayoría, método que ya ha intentado el priismo con el impuesto de la gasolina y nomás no logra nada.

Inician confección del PEF 2027

En medio del escándalo por las transas en el INE que rebotó en la Cámara de Diputados, desde esta semana los legisladores y la Secretaría de Hacienda iniciarán la confección de lo que será el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Y en lo que ya no será sólo la revisión del gasto, sino el ambiente político que se viene, la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, tendrá este martes su primer encuentro con los integrantes de la Comisión de Presupuesto para el ajuste de las cifras. Después de que el líder de Morena, Ricardo Monreal, ya anticipó que “el dinero no alcanza para todo”, verán de qué cuero salen más correas.